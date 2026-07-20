Rudi Garcia deja la selección de Bélgica tras el Mundial 2026

El técnico francés no renovó su contrato tras llevar a los Diablos Rojos hasta cuartos de final y cerrar un proceso de reconstrucción de 18 meses

Bélgica comienza su reconstrucción con cambios en el banquillo | Reuters

Rudi Garcia dejará de ser director técnico de Bélgica luego de que la Real Federación Belga de Fútbol (RBFA) decidiera no extender el contrato que concluirá el 31 de julio. La salida fue acordada entre ambas partes y pone fin a un ciclo de año y medio en el que el entrenador francés asumió el reto de reconstruir a una selección que atravesaba un momento de alta tensión tras la destitución de Domenico Tedesco.

El exentrenador de Roma, Olympique de Marsella, Lyon y Napoli tomó el cargo en febrero de 2025 con la misión de devolver estabilidad a un equipo golpeado por malos resultados, tensiones internas y el relevo generacional de varias de sus principales figuras. Durante ese periodo logró mantener a Bélgica en la Liga A de la UEFA Nations League y aseguró la clasificación para la Copa del Mundo de 2026, objetivo que permitió comenzar una nueva etapa alrededor de jugadores más jóvenes sin perder competitividad.

En Norteamérica, Bélgica firmó una campaña de contrastes. La fase de grupos dejó más dudas que certezas tras empates ante Egipto e Irán. aunque una victoria sobre Nueva Zelanda le permitió avanzar como líder del Grupo G. El verdadero punto de inflexión llegó en los dieciseisavos de final, cuando remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a Senegal en tiempo extra, uno de los partidos más dramáticos del torneo.

Los Diablos Rojos elevaron su nivel en los octavos de final al imponerse 4-1 a Estados Unidos, encuentro que estuvo rodeado por la polémica decisión de la FIFA de suspender la sanción de Folarin Balogun para permitir su participación. Ya en los cuartos de final, Bélgica quedó eliminada al caer 2-1 frente a España, que posteriormente levantaría el título mundial.

Aunque el recorrido terminó entre los ocho mejores del torneo, la federación optó por iniciar una nueva etapa de cara al siguiente ciclo internacional. El propio director deportivo, Vincent Mannaert, confirmó que ya trabaja en la designación del próximo seleccionador nacional, quien tendrá la responsabilidad de consolidar la renovación de una plantilla que comienza a despedirse de varios referentes históricos.

El mensaje de Rudi Garcia y la Federación Belga de Fútbol

Garcia agradeció el respaldo recibido durante su gestión y destacó los avances conseguidos desde su llegada. “Después de conversar con la RBFA, hemos decidido no extender el excelente camino que compartimos durante los últimos 18 meses. Dejo a Bélgica en la Liga A de la UEFA Nations League y entre las ocho mejores selecciones del mundo”.

El entrenador francés también tuvo palabras para el grupo con el que trabajó durante este proceso. “Quiero agradecer a mi extraordinario grupo de jugadores, al director deportivo Vincent Mannaert y a los aficionados que nos apoyaron durante toda esta Copa del Mundo. Le deseo a Bélgica el mayor de los éxitos mientras continúa la transición generacional que tuve el orgullo de ayudar a iniciar”.

Por su parte, Mannaert reconoció la labor realizada por el estratega de 62 años en un periodo especialmente complejo para el fútbol belga. “Rudi Garcia desempeñó, sin duda, un papel clave en la recuperación de los Diablos Rojos. Fue nombrado seleccionador en un contexto deportivo y financiero complicado. Gracias, en particular, a su compromiso y experiencia, se recuperó la cohesión del equipo y se consiguió un resultado importante en la más reciente Copa del Mundo”.

El dirigente confirmó que la prioridad inmediata será encontrar al responsable del siguiente proyecto. “En nombre de la federación quiero agradecer sinceramente a Rudi y a su cuerpo técnico por estos últimos 18 meses. Junto con mi equipo ya estamos preparando un nuevo ciclo, que incluye el nombramiento de un nuevo seleccionador nacional“.

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