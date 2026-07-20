Tres muertos y múltiples heridos: el saldo en Argentina tras perder la final del Mundial 2026 con España

Millones de personas se concentraron en Argentina para ver la final del Mundial 2026, pero la derrota dejó incidentes en zonas como el Obelisco

Buenos Aires vivió una jornada difícil en la final del Mundial 2026 | Reuters

Millones de personas se reunieron en puntos emblemáticos de Argentina para seguir la final del Mundial 2026 frente a España. Sin embargo, la derrota de la Albiceleste este domingo 19 de julio dejó una jornada marcada por diversos incidentes, múltiples personas heridas y al menos tres muertes relacionadas con problemas cardíacos en ciudades como Buenos Aires y Rosario.

De acuerdo con la prensa local, dos de las víctimas, de 67 y 88 años y residentes de la ciudad de Buenos Aires, se encontraban en sus domicilios cuando sufrieron un paro cardíaco. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) recibió el llamado de sus familiares durante la tarde y, aunque el personal médico aplicó maniobras de reanimación, no logró salvarles la vida. Además, otro aficionado de 72 años permanece en cuidados intensivos debido a complicaciones respiratorias.

El ambiente de tensión también alcanzó las inmediaciones del Obelisco, uno de los principales puntos de reunión para los aficionados. A diferencia de la semifinal frente a Inglaterra, que reunió a unas 300 mil personas, según cifras de las autoridades, la final registró habría registrado una menor concentración debido a la instalación de pantallas gigantes y espacios de Fan Fest en distintos puntos del país con el objetivo de distribuir a los seguidores durante el encuentro contra España.

La derrota provocó escenas de caos en distintas ciudades del país. Las autoridades reportaron casos de intoxicación etílica y traumatismos, presuntamente a causa de caídas y golpes entre los asistentes. Aunque todavía no existe un balance oficial definitivo, uno de los casos más graves fue el de Érica Silvana M., de 45 años, quien cayó sobre el asfalto y sufrió un severo traumatismo craneal que le provocó la muerte en el lugar.

Otro de los incidentes ocurrió tras la explosión de un artefacto pirotécnico, hecho que dejó a tres personas con heridas de gravedad. En total, las autoridades informaron sobre al menos una veintena de lesionados. Entre ellos figura un hombre de 47 años que cayó desde una altura aproximada de cuatro metros en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio.

La jornada también terminó con varias detenciones. La policía capturó al menos a 12 personas por distintos incidentes registrados principalmente en Buenos Aires, donde se presentaron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. En redes sociales circularon videos que mostraron el lanzamiento de botellas y otros objetos durante los disturbios ocurridos tras el final del partido.

Te puede interesar: