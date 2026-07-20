Las arengas de Messi antes y durante la final del Mundial 2026: “Olvidémonos de todo, solo juguemos”

El argentino mostró su liderazgo durante la final ante España donde buscó ser bicampeón mundial

Messi dio dos arengas que quedaron en la memoria de Argentina. | Reuters

Lionel Messi volvió a ser protagonista de una de las imágenes que quedarán en la historia de la selección argentina, aunque esta vez no por una jugada dentro del campo. Antes del inicio de la final del Mundial 2026 ante España, el capitán de la Albiceleste tomó la palabra en el túnel del Estadio Nueva York / Nueva Jersey para motivar a sus compañeros previo al partido por el título.

Argentina llegaba al encuentro con la posibilidad de conquistar su segunda Copa del Mundo consecutiva después del campeonato obtenido en Qatar 2022. En medio de la tensión por una nueva final, Messi pidió tranquilidad al grupo y enfocarse únicamente en el juego, dejando de lado la presión y todo lo que rodeaba al duelo ante la selección española.

“Vamos muchachos, eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale”, expresó el capitán argentino mientras sus compañeros escuchaban el mensaje antes de salir al terreno de juego.

Algunos futbolistas de la Albiceleste respondieron con aplausos a las palabras de Messi, quien buscó transmitir calma antes del partido más importante del torneo. La arenga reflejó la intención del delantero de Rosario de que el equipo afrontara la final desde la concentración y no desde la presión de defender el título mundial.

Messi volvió a hablar en el descanso: “Personalidad, la queremos”

La segunda escena protagonizada por Messi ocurrió durante el descanso de la final. Con el marcador 0-0 ante España, una cámara exclusiva de DAZN captó el momento en el que el capitán argentino tomó nuevamente la palabra dentro del túnel del estadio antes de regresar al campo para disputar la segunda mitad.

Con los jugadores reunidos antes de iniciar la caminata hacia el terreno de juego, Messi pidió a sus compañeros mantener la personalidad que había llevado al equipo hasta esa instancia. El mensaje llegó en un momento clave, con el partido todavía abierto y los dos equipos buscando el camino hacia la segunda estrella mundial.

“¡Vamos muchachos, eh! Personalidad, con personalidad. Si la pedimos siempre, ¿no la vamos a pedir ahora?”, señaló Messi ante el grupo argentino.

El delantero cerró su intervención con una frase que resumió el objetivo de la selección en los últimos 45 minutos: “Vamo’ a jugar… la queremos, la queremos. Vamos a jugar, dale, dale”.

Después de sus palabras, Messi encabezó la salida del equipo hacia el campo de juego para disputar la segunda parte de una final que terminaría decidiéndose en el tiempo extra a favor de España. La Albiceleste no pudo conseguir el bicampeonato mundial, pero las imágenes del capitán motivando al grupo quedaron como parte del último partido de Argentina en el torneo.

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