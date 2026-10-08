Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs DC United

El equipo de Lionel Messi busca terminar una racha de cinco partidos sin ganar ante un DC United que pelea por entrar a los Playoffs

Inter Miami vs DC United en vivo horario y dónde ver | Claro Sports

El Inter Miami de Lionel Messi regresa a la actividad de la Major League Soccer (MLS) este sábado 10 de octubre, cuando reciba al DC United en el Nu Stadium. El encuentro enfrentará a dos equipos que buscan recuperar terreno en la Conferencia Este y sumar puntos de cara a la clasificación a los Playoffs de la temporada 2026.

El conjunto de Florida atraviesa una racha de cinco partidos sin conseguir la victoria en la liga, situación que llevó a la incorporación de Cristian ‘Kily’ González como entrenador. Aunque Miami quedó fuera de la disputa por el Supporters’ Shield, mantiene sus aspiraciones de defender el campeonato de la MLS Cup, con Messi como una de las referencias de su ataque.

Por su parte, DC United llega con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de postemporada. El equipo se encuentra a tres unidades de la zona de comodines y buscará aprovechar el regreso de sus jugadores internacionales para intentar cortar una racha de resultados que ha complicado su posición en la tabla.

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Inter Miami vs DC United: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026

El enfrentamiento entre Inter Miami y DC United se disputará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Nu Stadium, donde el equipo de Lionel Messi buscará aprovechar su condición de local para regresar a la senda del triunfo. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.