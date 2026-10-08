Lionel Messi en vivo en la MLS 2026: fecha, horario y dónde ver el Inter Miami vs DC United
El equipo de Lionel Messi busca terminar una racha de cinco partidos sin ganar ante un DC United que pelea por entrar a los Playoffs
El Inter Miami de Lionel Messi regresa a la actividad de la Major League Soccer (MLS) este sábado 10 de octubre, cuando reciba al DC United en el Nu Stadium. El encuentro enfrentará a dos equipos que buscan recuperar terreno en la Conferencia Este y sumar puntos de cara a la clasificación a los Playoffs de la temporada 2026.
El conjunto de Florida atraviesa una racha de cinco partidos sin conseguir la victoria en la liga, situación que llevó a la incorporación de Cristian ‘Kily’ González como entrenador. Aunque Miami quedó fuera de la disputa por el Supporters’ Shield, mantiene sus aspiraciones de defender el campeonato de la MLS Cup, con Messi como una de las referencias de su ataque.
Por su parte, DC United llega con la necesidad de sumar puntos para acercarse a los puestos de postemporada. El equipo se encuentra a tres unidades de la zona de comodines y buscará aprovechar el regreso de sus jugadores internacionales para intentar cortar una racha de resultados que ha complicado su posición en la tabla.
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Inter Miami vs DC United: fecha, hora y dónde ver en vivo a Lionel Messi en la MLS 2026
El enfrentamiento entre Inter Miami y DC United se disputará el sábado 10 de octubre de 2026 en el Nu Stadium, donde el equipo de Lionel Messi buscará aprovechar su condición de local para regresar a la senda del triunfo. El silbatazo inicial está programado para las 17:30 horas, tiempo del centro de México.
- Partido: Inter Miami vs DC United
- Fecha: Sábado 10 de octubre de 2026
- Horario en México: 17:30 horas, tiempo de la Ciudad de México
- Horario en Estados Unidos: 19:30 horas del Este y 16:30 horas del Pacífico
- Estadio: Nu Stadium
- Transmisión: Apple TV
Messi en vivo en la MLS 2026: ¿Cómo llegan el Inter Miami y DC United?
El Inter Miami afronta este compromiso en medio de un cambio en el banquillo. La llegada de Cristian ‘Kily’ González responde a los resultados que ha registrado el equipo durante los últimos meses, con apenas una victoria en sus 10 partidos de liga disputados desde principios de agosto.
La situación ha dejado al conjunto de Florida sin posibilidades de conquistar el Supporters’ Shield, reconocimiento que se entrega al equipo con más puntos durante la temporada regular. Sin embargo, Miami todavía busca llegar a los Playoffs con opciones de defender el título de la MLS Cup.
Del otro lado, DC United enfrenta una situación relacionada con la lucha por los puestos de clasificación. El equipo está a tres puntos de los lugares de comodín de la Conferencia Este y cuenta con un partido menos que los dos conjuntos de Nueva York que se encuentran en esa disputa.
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No obstante, los resultados tampoco han acompañado al cuadro de Washington, que registra una victoria en sus últimos nueve compromisos de liga desde comienzos de agosto.
Para este encuentro, DC United espera contar con el regreso de Tai Baribo y Louis Munteanu, quienes estuvieron concentrados con sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA. Ambos delanteros representan opciones para un equipo que necesita recuperar su producción ofensiva y sumar puntos en el cierre de la temporada regular.