Comunicaciones vs Antigua GFC en vivo: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Los Cremas necesitan empezar a ganar y tienen una prueba durisima ante el líder.

Comunicaciones Antigua, partido en vivo y en directo | Claro Sports

¡Bienvenidos a una nueva jornada del fútbol guatemalteco! Comunicaciones recibe a Antigua GFC en el estadio Cementos Progreso, por la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. Los Cremas necesitan frenar su caída ante un conjunto colonial que llega decidido a defender la cima. Aquí en Claro Sports podrás seguir el resultado en vivo, los goles y cada incidencia de un encuentro importante para las aspiraciones de ambos equipos.

Comunicaciones inicia la jornada en la undécima posición con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y nueve derrotas. Los dirigidos por Roberto Montoya vienen de perder 1-0 ante Malacateco y acumulan tres caídas consecutivas. El balance de apenas dos triunfos en sus últimos 10 partidos refleja las dificultades de los Cremas, que necesitan aprovechar la localía para recuperar confianza y comenzar a salir de la parte baja de la clasificación.

Por su parte, Antigua GFC llega como líder con 29 unidades, después de conseguir nueve triunfos, dos empates y cuatro derrotas. El equipo de Mauricio Tapia viene de golear 3-0 a Xelajú MC y encadena cuatro encuentros sin perder, una recuperación que dejó atrás tres caídas consecutivas. Los coloniales buscarán sostener ese impulso en el Cementos Progreso y sumar otra victoria para mantenerse por delante de Municipal y Guastatoya.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Comunicaciones vs Antigua GFC hoy 24 de octubre de 2026?

El encuentro entre Comunicaciones y Antigua GFC será el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en el estadio Cementos Progreso y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX y Canal 11.

Alineaciones del Comunicaciones vs Antigua GFC para la jornada 16, al momento

Comunicaciones no podrá contar con Samuel Camacho, expulsado en el encuentro ante Malacateco, mientras que Antigua GFC no cuenta con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala.

Comunicaciones: Fredy Pérez; Juan Osorio, Elsar Martin, Stheven Robles; Karel Espino, Paolo Dantaz, Marco Domínguez, Axel De la Cruz; Dairon Reyes, Erick Lemus e Iván García. DT: Roberto Montoya.

Antigua GFC: Luis Morán; José Gálvez, Alexander Robinson, Guillermo Carbonell, Suhander Zúñiga; Óscar Castellanos, José Rosales, Enrique Camargo; José Espinoza, William Fajardo y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

Antecedentes del Comunicaciones vs Antigua GFC y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Comunicaciones y Antigua GFC:

22 de agosto de 2026 | Antigua GFC 2-0 Comunicaciones | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 2 de mayo de 2026 | Comunicaciones 2-0 Antigua GFC | Cuartos de Final Torneo Apertura 2026

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2026 29 de abril de 2026 | Antigua GFC 3-2 Comunicaciones | Cuartos de Final Torneo Apertura 2026

| Cuartos de Final Torneo Apertura 2026 19 de marzo de 2026 | Comunicaciones 0-1 Antigua GFC | Torneo Apertura 2026

| Torneo Apertura 2026 29 de enero de 2026 | Antigua GFC 0-1 Comunicaciones | Torneo Apertura 2026

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