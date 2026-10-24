Chicharito debuta como cantante junto a Cristian Castro; así sonó ‘Volcán’ de José José

El delantero sorprendió al cantar ‘Volcán’ de José José junto a Cristian Castro durante su gira por Estados Unidos. El video del dueto se volvió viral en redes sociales

Así fue la inesperada colaboración | @cristian.castro

Javier ‘Chicharito’ Hernández sorprendió a sus seguidores al mostrar una faceta alejada del futbol. El exdelantero de las Chivas y máximo goleador histórico de la Selección Mexicana apareció en un video junto a Cristian Castro, con quien se animó a cantar ‘Volcán’, uno de los temas más emblemáticos de José José, en un encuentro que rápidamente llamó la atención de los usuarios de las redes sociales.

La inesperada colaboración ocurrió en Dallas, Texas, durante la gira Nada Solo Éxitos Tour 2026 del cantante mexicano. Ambos compartieron un momento de convivencia antes de una de las presentaciones del intérprete de ‘Azul’, quien aprovechó la ocasión para invitar al exfutbolista a acompañarlo con algunas estrofas de la popular balada.

Cristian Castro fue quien difundió la grabación en su cuenta de Instagram, donde se observa al exjugador del Manchester United y Real Madrid intentando seguir la melodía. Aunque Hernández mostró entusiasmo, alcanzar las notas altas de la canción representó un desafío y el improvisado dueto terminó entre risas y un abrazo de ambos protagonistas.

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La publicación apareció en un momento especial para Castro, quien acaba de recibir el Premio Billboard Trayectoria Artística 2026, reconocimiento a sus más de tres décadas dentro de la industria musical. Mientras el cantante continúa recorriendo Estados Unidos, Chicharito acaparó los reflectores con una interpretación informal que despertó bromas y comentarios entre sus seguidores.

¿Cómo canta Chicharito Hernández? Un video de Cristian Castro lo muestra

El video comienza con Cristian Castro interpretando a capela ‘Volcán’, canción popularizada por José José, mientras Javier Hernández escucha atentamente. Después de algunos segundos, el cantante lo invita a participar en los coros, una propuesta que el exseleccionado mexicano acepta entre sonrisas, aunque inicialmente parece sorprendido por la dificultad de la melodía.

Cuando llega el turno de Chicharito, el exdelantero intenta mantener el tono y alcanzar las notas de la balada, pero su interpretación se aleja por momentos de la afinación original. Castro continúa guiando la canción y ambos terminan riendo. La escena deja ver un ambiente de confianza y diversión, sin que se trate de una presentación musical profesional.

Las reacciones en redes sociales no tardaron en aparecer. Algunos usuarios bromearon sobre las habilidades vocales de Hernández y le recomendaron mantenerse en el fútbol, mientras otros destacaron su disposición para cantar junto a una de las voces más reconocidas del pop mexicano. El contraste entre las interpretaciones fue precisamente uno de los elementos que hizo popular la grabación.

¿Por qué se reunieron el exdelantero de las Chivas y el cantante mexicano?

La reunión estuvo relacionada con la visita de Cristian Castro a Dallas, Texas, como parte de su gira Nada Solo Éxitos Tour 2026. El artista tenía programado un concierto el viernes 23 de octubre en el Texas Trust CU Theatre de Grand Prairie, en el área metropolitana de Dallas, y aprovechó su estancia para convivir con Chicharito. En el mensaje que acompañó su publicación, el cantante agradeció al exfutbolista por acompañarlo y lo describió como un orgullo mexicano.

La elección de ‘Volcán’ tampoco es ajena a la trayectoria de Castro, quien ha manifestado su admiración por José José. En 2010 lanzó el álbum Viva el príncipe, un homenaje al intérprete mexicano que posteriormente alcanzó el primer lugar de la lista Top Latin Albums de Billboard, donde permaneció siete semanas en la cima durante 2011. El repertorio del llamado Príncipe de la Canción ha sido una referencia importante en la carrera de Cristian.

¿Dónde son los próximos conciertos de Cristian Castro con su Nada Solo Éxitos Tour 2026?

Cristian Castro mantiene una agenda de conciertos en Estados Unidos durante el cierre de 2026. Después de su presentación del 23 de octubre en el área de Dallas, el cantante tiene programado un espectáculo este sábado 24 de octubre en el Smart Financial Centre de Sugar Land, en la zona de Houston, Texas, antes de continuar su recorrido por otras ciudades estadounidenses.

De acuerdo con el calendario publicado en el sitio de la gira Nada Solo Éxitos Tour, las siguientes presentaciones anunciadas para 2026 son:

Fecha Ciudad Recinto 24 de octubre Houston, Texas (Sugar Land) Smart Financial Centre 6 de noviembre Glendale, Arizona Desert Diamond Arena 7 de noviembre El Paso, Texas El Paso County Coliseum 27 de noviembre San Diego, California Pechanga Arena 28 de noviembre Los Ángeles, California Peacock Theatre

La gira también contempla presentaciones durante 2027, con actuaciones anunciadas en Denver, Salt Lake City, Anaheim, Indio, Hidalgo, Austin, Orlando y Miami. El recorrido permitirá que Castro continúe interpretando temas de su repertorio como ‘Azul’, ‘No podrás’, ‘Por amarte así’ y ‘Nunca voy a olvidarte’, canciones que marcaron distintas etapas de su trayectoria. Las fechas y la disponibilidad de boletos pueden consultarse en las plataformas de venta de cada recinto.

Mientras Cristian Castro sigue sumando escenarios a su carrera, Chicharito Hernández se convirtió en protagonista inesperado de su gira. Aunque el exdelantero no logró igualar la potencia vocal del cantante, su interpretación de ‘Volcán’ dejó uno de los encuentros más curiosos entre el fútbol y la música mexicana durante este 2026.