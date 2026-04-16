Muere Alejandro Burillo, figura clave en la evolución de la selección mexicana y el Abierto Mexicano de Tenis

Fútbol y tenis mexicano despiden a un dirigente ligado al Tri, torneos ATP y proyectos de clubes de la Liga MX

Alejandro Burillo Azcárraga, exdirectivo y exjugador mexicano, falleció a los 71 años tras una vida dedicada al deporte, la gestión y el impulso de importantes proyectos tanto en el fútbol como en el tenis. Fue uno de los grandes artífices de la infraestructura que actualmente sostiene a la selección mexicana, y también desempeñó un papel crucial en la modernización del Abierto Mexicano de Tenis, convirtiéndolo en uno de los torneos más importantes de la región.

Uno de los aspectos más recordados de su paso por el fútbol fue su participación en la creación de la camiseta utilizada por la selección mexicana en la Copa del Mundo de Francia 1998. A través de su marca ABA Sport, se diseñó una indumentaria con el Calendario Azteca, que con el tiempo se convirtió en una referencia para los aficionados y que fue retomada rumbo al Mundial de 2026.

Dentro de la estructura del representativo nacional, Burillo Azcárraga tuvo un papel en la planeación de infraestructura. Impulsó el desarrollo del Centro de Alto Rendimiento, complejo que actualmente es utilizado por la selección mexicana y que cuenta con aval internacional. Además, durante su gestión en la Comisión de Selecciones Nacionales, participó en la elección de entrenadores que dirigieron distintos procesos.

Entre esas decisiones destacó la oportunidad que le brindó a Javier Aguirre para asumir el cargo rumbo a la Copa del Mundo de 2002. También estuvo vinculado con técnicos como Miguel Mejía Barón, Bora Milutinović y Manuel Lapuente en diferentes etapas del equipo nacional.

En el ámbito de clubes, fue propietario del Atlante, institución que trasladó a Cancún, Quintana Roo. Bajo su gestión, el equipo consiguió el campeonato de liga en 2007, en una etapa que marcó el cambio de sede del conjunto y su presencia en el Caribe mexicano.

En otro ámbito, su trayectoria empresarial también estuvo marcada por episodios de alto perfil. A inicios de la década de los 2000, participó en un intento avanzado por concretar la adquisición del Club Deportivo Guadalajara por parte de Grupo Televisa. La operación, que estuvo muy cerca de cerrarse, finalmente no se concretó, luego de que Jorge Vergara tomara el control mayoritario del club.

Su importancia en el Abierto Mexicano de Tenis

Su actividad también se extendió al tenis. En 2001 adquirió los derechos del Abierto Mexicano de Tenis y tomó la decisión de trasladarlo a Acapulco. En ese momento, el torneo formaba parte de la categoría ATP 250, pero con el paso de los años logró posicionarse como un ATP 500, lo que permitió la llegada de jugadores de mayor ranking.

El torneo evolucionó en infraestructura y proyección internacional, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario en México. La transición de superficie y la inversión en el evento formaron parte del proceso que lo llevó a consolidarse dentro del circuito profesional.

“Empresario mexicano y visionario del deporte, fue clave en el impulso del tenis en nuestro país. Apostó por llevarlo a Acapulco, acercarlo a la gente y traer a las grandes figuras internacionales que marcaron una era. En Mextenis fuimos testigos de su visión hecha realidad y de un proyecto que creció hasta convertirse en una plataforma de alcance global. Su liderazgo y determinación dejaron un legado que sigue vivo en cada torneo y en cada cancha”, escribieron en comunicado MEXTenis.

En sus últimos años, Burillo Azcárraga enfrentó problemas de salud derivados de un cáncer de piel, lo que lo alejó de la actividad pública. Su fallecimiento cierra una etapa en la que participó en decisiones que influyeron en el crecimiento de proyectos deportivos en el país. Sus restos serán velados en la Ciudad de México en un acto privado con familiares y cercanos.

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