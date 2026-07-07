Estados Unidos eliminado del Mundial 2026: estrellas abatidas tras la decepción

La selección de Estados Unidos queda fuera del Mundial 2026 y jugadores muestran su frustración tras la decepción

Estados Unidos se despide del Mundial entre críticas.IMAGN IMAGES via Reuters

La selección de Estados Unidos quedó fuera del Mundial 2026 en una eliminación que tomó por sorpresa a aficionados y jugadores por igual. El equipo, que contaba con varias figuras consolidadas en ligas europeas y de la MLS, no logró superar la fase de octavos de final al caer por goleada ante Bélgica, generando un ambiente de decepción dentro del plantel.

El impacto de la eliminación se reflejó en la tristeza y frustración de los jugadores, quienes reconocieron que no pudieron cumplir con las expectativas generadas por su desempeño en la fase de grupos.

Impacto en los jugadores y la afición

Jugadores como Christian Pulisic y Sergino Dest expresaron su tristeza tras quedar fuera del torneo, reconociendo que el equipo dejó todo en la cancha pero no fue suficiente.

“Hasta hoy, estamos muy orgullosos y creo que hicimos muchas cosas bien, pero sin duda (ha sido) una forma decepcionante de terminar“, declaró Christian Pulisic en palabras brindadas para a la FIFA. “Nos enfrentamos a un equipo muy bueno que se mostró muy eficaz en ambos extremos del campo, y nosotros no lo fuimos tanto… Ahí es donde se ganan los partidos, en las áreas, así que hoy no fue suficiente por nuestra parte“.

“No tengo muchas palabras, estamos muy decepcionados. Simplemente no era nuestro día“, añadió el lateral Sergino Dest. “Estamos orgullosos, pero creemos que podríamos haber dado más de lo que dimos, así que, por ahora, solo estamos decepcionados”.

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