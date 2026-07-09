Bono, el último portero que detuvo un penalti a Raúl Jiménez, hace fallar a Mbappé en el Francia vs Marruecos

El guardameta vuelve a ser figura para su selección al atajar la pena máxima de Kylian en la primera parte de los cuartos de final del Mundial

Bono tapa el penalti de Mbappé | CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Uno de los jugadores más importantes de esta época dorada de la selección de Marruecos es Yassine Bounou. El arquero nacido en Canadá ha sido figura en los últimos torneos importantes de su selección y se ha convertido en uno de los mejores ‘para penaltis’. Cobradores del calibre de Raúl Jiménez y ahora Kylian Mbappé han fallado ante él.

El 10 de Francia tomó la pelota tras provocar la pena máxima antes de la pausa de hidratación de los cuartos de final de la Copa del Mundo, pero su cobro fue sin potencia ni colocación. Bono recostó a su izquierda y mantuvo el 0-0 para crecer su leyenda en los penaltis. Según datos de Mister Chip, ningún arquero ha visto más fallos desde los 11 metros que el marroquí en la historia de los Mundiales, quien llegó a 7, dos más que Schumacher de Alemania, Goycoechea de Argentina, Tafarrel de Brasil, Casillas de España y los croatas Subasic y Livakovic.

El penalti que tapó Bono en la tanda ante Países Bajos | REUTERS/Daniel Becerril

Las estadísticas de Bono en los penaltis

Las estadísticas de Bono en las penas máximas no son algo extraordinario. Según datos de Transfermarkt, que no incluye las tantas, el penalti de Mbappé fue el décimo que atajó el nacido en Montreal en tiempo regular o prórroga con sus clubes o selección (Wydad, el filial del Atlético de Madrid, Zarazoza, Sevilla, Marruecos, Al Hilal y Marruecos). A cambio, permitió 48 goles. El tema es que en los torneos importantes es una leyenda.

El primer penalti que atajó Bono en su carrera fue ante uno de los mejores cobradores de la historia, el mexicano Raúl Alonso Jiménez. El ‘lobo mexicano’ solo ha fallado dos penaltis en su carrera: uno en un amistoso entre México y Uruguay, por 48 aciertos. A nivel de clubes, falló ante el portero de Marruecos en los cuartos de final de la Europa League 2020, sin aficionados en las tribunas, y que ayudó a que el Sevilla eliminara 1-0 al Wolverhampton camino a ganar el torneo. Jiménez no ha vuelto a fallar desde entonces.

Jiménez falló un penal ante Bono |ROLF VENNENBERND/DPA/dpa Picture-Alliance via AFP

Bono, figura en los Mundiales de 2022 y 2026, y en la última Copa Africana

Bono ha sido vital en los últimos tres torneos mayores de Marruecos. En Qatar 2022, en octavos de final, eliminaron a España en la tanda. La Roja no pudo marcar ninguno de sus tres cobros, cortesía del fallo de Pablo Sarabia, pero Busquets y Carlos Soler no pudieron con las manos del portero marroquí.

En la última Copa Africana de Naciones, Marruecos se metió a la final luego de ganar 4-2 en la tanda a Nigeria. Detuvo un tiro de Chukwueze en el que falló con una paradinha, y luego ‘estrenó’ el movimiento de moverse lateralmente a un costado y tapar así el disparo de Onyemaechi.

En Monterrey, ante Países Bajos en dieciseisavos, la Oranje falló tres, pero los primeros dos no los detuvo Bono. El primero lo estrelló Kluivert en el poste y los otros dos hizo ese movimiento brusco de desplazamiento que hizo que Timber la mandara para fuera y luego le permitió meter una mano fuere para tapar el cobro de Summerville. Mbappé es el segundo que falla ante Bono esta Copa del Mundo.

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