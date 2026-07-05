Inglaterra presume los ‘mejores cobradores de penaltis de su historia’: ¿De verdad son superiores a los mexicanos?

Las estadísticas de los jugadores y los porteros de las selecciones previo al partido de octavos del Mundial en el Azteca

¿Quién es mejor en los penaltis, Inglaterra o México? | Imago7

La selección mexicana se enfrenta el 5 de julio a Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo, buscando alcanzar los cuartos de final por primera vez en 40 años. Enfrente estará Inglaterra, una de las máximas favoritas para llevarse el Mundial, pero que no ha mostrado su mejor versión tras el partido inaugural.

Como en toda llave de ‘matar o morir’, la posibilidad de que el encuentro se defina en los penaltis es latente y en Inglaterra se sienten confiados por ello. “Veo al grupo que tenemos y no creo que haya un mejor grupo de cobradores de penaltis en la historia de Inglaterra”, aseguró Declan Rice el 30 de junio. “Veo a Harry Kane, Ivan Toney, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Bukayo Saaka, yo puedo cobrar uno, Jude Bellingham”, yo puedo cobrar uno”. Los datos no sustentan el argumento de Declan Rice.

Las estadísticas de Inglaterra y México en penaltis

En un análisis de los 23 jugadores de campo de cada selección, resulta que los mexicanos cobran menos, pero con mayor efectividad: 87.22% vs 84.36%, según los datos de Transfermarkt, que no incluyen las tandas en los torneos.

Inglaterra tiene traumas como México

En México es más que conocida la ‘maldición de los penaltis’. Las tandas dejaron fuera al tricolor del Mundial de 1986 ante Alemania y el de 1994 ante Bulgaria, entre otros tantos torneos. Se les tiene pavor a las tandas, pero en Inglaterra no tienen una historia mucho mejor

En la Euro 2021, en su casa, ‘La Catedral’ de Wembley, en el que se adelantaron al minuto 2, pero permitieron el empate de Bonucci en la segunda parte y Donnarumma se volvió figura en la tanda, terminaron perdiendo 3-2. Saka, uno de los jugadores que Rice presumió como gran cobrador, falló el tiro definitivo.

Nueve años antes, en la Euro 2012, Italia también los había echado, con un 4-2. En la Euro 2004, la anfitriona Portugal los eliminó en cuartos de final (2-2, 6-5), y la anterior ocasión que fueron sede de la Eurocopa, en 1996, también se fueron en penaltis (1-1, 6-5 ante Alemania en semifinales), pese a que habían eliminado a España en cuartos en la tanda.

En los Mundiales, Inglaterra solo ganó una de tres tandas de penaltis. En las semifinales de 1990, cayeron 4-3 ante Alemania tras el 1-1 del partido. En los octavos de Francia 1998, Argentina los eliminó (2-2, 3-4). Ganaron en 2006 a Portugal en cuartos (0-0, 3-1), vengándose de la Euro de par de años antes, y podría decirse que se fueron de Qatar 2022 por un penalti que falló Kane ante Francia y dejó el 2-1 de Les Bleus. Sí, otro de los cobradores que presumió Declan Rice y que ya falló un penalti este Mundial, aunque el VAR lo repitió y marcó la repetición.

¿Ambos equipos hacen un Tim Krul? Su mejor portero en penaltis está en la banca.

Jordan Pickford es el arquero titular de Inglaterra y es el peor de los tres de la selección inglesa en los penaltis. Dean Henderson, el arquero del Crystal Palace y ex del Manchester United, tapa más del 30%. La selección mexicana tiene una situación similar. Carlos Acevedo es el mejor de los penaltis, además de que Memo Ochoa atajó 3 de los 16 cobros con la selección mexicana

Guillermo Ochoa : 11 atajados, 87 goles en contra (11.22%) | Con selección: 3 atajados, 13 goles en contra (18.62%)

: 11 atajados, 87 goles en contra (11.22%) | Con selección: 3 atajados, 13 goles en contra (18.62%) Raúl Rangel : 4 atajados, 20 goles en contra (16.67%) | Con selección: 0 atajados, 1 goles en contra (0%)

: 4 atajados, 20 goles en contra (16.67%) | Con selección: 0 atajados, 1 goles en contra (0%) Carlos Acevedo : 8 atajaos, 34 goles en contra (19.05%) | Con selección: 0 atajados, 0 goles en contra (0%)

: 8 atajaos, 34 goles en contra (19.05%) | Con selección: 0 atajados, 0 goles en contra (0%) Jordan Pickford : 11 atajados, 58 goles en contra (15.94%) | Con selección: 1 atajado, 8 goles en contra (11.11%)

: 11 atajados, 58 goles en contra (15.94%) | Con selección: 1 atajado, 8 goles en contra (11.11%) Dean Henderson : 12 atajados, 22 goles en contra (35.29%) | Con selección: 1 atajado, 1 gol en contra (50%)

: 12 atajados, 22 goles en contra (35.29%) | Con selección: 1 atajado, 1 gol en contra (50%) James Trafford: 5 atajados, 11 goles en contra (31.25%) | Con selección: 3 atajados, 11 goles en contra (94.44%)

Ya vimos en este Mundial a Australia cambiar al portero para la tanda, en una táctica que hiciera famoso Países Bajos con Tim Krul en 2014. No le dio resultado a los Socceroos, pero se abre la posibilidad si les restan cambios en caso de prórroga.

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