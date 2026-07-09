Carlos Vela y Andrés Guardado, los mexicanos que no olvidan en la selección española

Mikel Oyarzabal y Borja Iglesias recuerdan a los futbolistas mexicanos con los que coincidieron en la Real Sociedad y el Betis, respectivamente

España vuelve a Los Angeles para el partido de cuartos de final del Mundial 2026, en el que se enfrentarán a Bélgica. Regresan a la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, por lo que el tema de los vínculos de La Roja con el fútbol mexicano fueron tema de conversación en la zona mixta del día previo al partido.

Borja Iglesias habló de Andrés Guardado, quien fuera su compañero en el Betis de 2019 a 2024 y le recuerda con cariño: “A Andrés le quiero muchísimo, es uno de los grandes amigos que me llevo del fútbol“, declaró el delantero de la selección española.

El delantero de La Roja considera que, en caso de que Guardado se sume al cuerpo técnico de Rafa Márquez en la selección mexicana, podría aportar al crecimiento: “Los dos tienen mucho talento, ya lo han demostrado jugando y entrenando seguro que también porque son gente que sabe mucho de fútbol. Le deseo lo mejor. A ver si me invita a un partido a verles”.

Borja Iglesias habla de su amigo Andrés Guardado | CRISTINA QUICLER / AFP

Otro futbolista que coincidió con un ex seleccionado mexicano es Mikel Oyarzabal. El goleador de La Roja en este Mundial ha jugado toda su carrera en la Real Sociedad, donde coincidió varios años con Carlos Vela, y aseguró que fueron buenos años con Cracklitos en el equipo txuri urdin.

“Fueron mis primeros años y, al final, yo estaba un poco callado y a lo mío, sin estar metido tanto con la gente que llevaba muchos años. Tengo muy buen recuerdo, tanto él como los compañeros que en aquellos años estaban y me facilitaron el camino para ayudarme en todo lo que podían”.

Mikel Oyarzábal con Vela y Griezmann | Josep LAGO / AFP

Oyarzabal también habló del Estadio Guadalajara, donde se midieron ante Uruguay, pero asegura que los campos en Estados Unidos son más impresionantes. “Cada uno tiene su encanto, pero es verdad que los estadios aquí en Estados Unidos son una barbaridad. El gasto y todo lo que supone hacer esos campos va atado a lo que son en realidad. En todos es bonito jugar, la gran mayoría son la primera vez en esos estadios, pero en Estados Unidos están por encima“.

España no se considera favorita ante Bélgica

La selección española sabe que eliminar a Portugal les pone entre las principales candidatas, pero los jugadores no menosprecian a nadie.

“Portugal era una de las selecciones gordas de este Mundial, tenía un equipazo. Entiendo a la gente que ahora nos pueda ver mucho más favoritos, pero hay que demostrarlo en el campo“, aseguró Gavi. “No me gusta hablar de favorito o no, hay que demostrar en el campo. Bélgica es un rival difícil, va a ser igual que difícil como contra Portugal o más. Tenemos que ir con las cosas claras, plantear bien el partido, y seguro que irá todo bien”.

Espala solo ha pasado una vez en su historia a las semifinales del Mundial, en Sudáfrica 2010, camino a su única conquista en la Copa del Mundo, pero Borja Iglesias no cree que haya una maldición, sino que hay algunos detalles que decantan la balanza en los partidos de eliminación:

“Desde fuera lo analizas de otra manera y parece que hay una maldición. La realidad es que, analizándolo, hay detalles que caen a cierto lado o no, no hay tanta diferencia a cómo te preparas a ello. Es difícil ganar siempre y darle valor, ser consciente de que cuando ganas no haces todo bien y cuando pierdes no haces todo mal. Disfrutarlo y ver lo que pasa. Con muchas ganas en estos cuartos”, concluyó el delantero del Celta.

Te puede interesar: