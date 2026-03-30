Abruptas interrupciones sufren conferencias en Estadio Guadalajara

Alarmas y un apagón interrumpieron conferencias de Congo y Jamaica antes del repechaje rumbo al Mundial 2026 en Guadalajara

Caos en Guadalajara: alarmas y apagón frenan conferencias FIFA. Claro Sports

Algo poco habitual ocurrió en el marco de un partido oficial de la FIFA que definirá a uno de los últimos invitados a la Copa del Mundo. Las conferencias de prensa de los técnicos de Congo y Jamaica fueron abruptamente interrumpidas por incidentes inesperados en el Estadio Guadalajara, este martes.

En la previa del encuentro que determinará al ganador del repechaje intercontinental en la casa de las Chivas, se vivieron situaciones inéditas en este recinto. Ambas conferencias de prensa tuvieron que ser suspendidas por circunstancias fuera de lo común.

En primera instancia, el técnico de República del Congo, Sebastien Desabre, tuvo que cortar de inmediato su comparecencia debido a la activación de una alarma de incendios. El sonido alertó a los presentes, mientras por los ductos comenzó a salir un polvo blanco, lo que provocó que el estratega y los periodistas abandonaran el lugar.

Posteriormente se informó que se trataba de un simulacro programado que coincidió con la conferencia organizada por la FIFA.

Minutos más tarde, la situación se repitió con el técnico de Jamaica, Rudolph Speid. Mientras respondía preguntas sobre su alineación, el recinto quedó a oscuras tras un corte de energía eléctrica. Ante este imprevisto, el entrenador optó por despedirse y dar por finalizada la conferencia.

En un estadio donde normalmente no se presentan fallas operativas ni incidentes inesperados, se registraron dos interrupciones inusuales en un mismo día, en la antesala de un partido internacional de la FIFA y a menos de 80 días del inicio del Mundial 2026.

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