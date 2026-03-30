Hormiga González, autocrítico y enfocado en mejorar su desempeño con la selección mexicana

El delantero habló de su falla ante Portugal y de cómo afronta sus errores con el fin de crecer como jugador

La selección mexicana vive sus últimos ensayos antes del Mundial 2026 y en la zona mixta previo al amistoso ante Bélgica en Chicago, Armando ‘La Hormiga’ González compartió sus sensaciones tras su reciente experiencia con el Tricolor en el Estadio Azteca.

El delantero mexicano habló sobre lo que representa vestir la camiseta nacional y el impacto que tuvo para él escuchar el apoyo de la afición en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial.

“Ver ese estadio con toda nuestra gente llena, apoyándonos, cantando el himno nacional es algo que sueñas desde niño… la verdad me emocioné demasiado, fue algo muy bonito”, declaró el atacante en zona mixta, quien reconoció que vivió un momento especial desde la banca.

González también se refirió al respaldo del público, que incluso coreó su nombre. “Es algo que sueñas desde niño… yo no sabía cómo reaccionar ahí en la banca, estaba feliz, pero con ganas de entrar y poder ayudar al equipo”, explicó.

Sobre su rendimiento, el jugador fue autocrítico tras una jugada clara de gol que no logró concretar. “Siempre trato de analizar mis partidos… aunque me duela lo veo porque es parte del crecimiento… sé que tengo muchas cosas por mejorar”, comentó, destacando aspectos como la definición y el juego de espaldas.

Finalmente, dejó claro que su enfoque está en el trabajo diario para ganarse un lugar rumbo al Mundial. “Lo que depende de mí es crecer como jugador… no me conformo, no estoy satisfecho nunca”, afirmó, además de señalar que aprende de delanteros como Raúl Jiménez, Quiñones y Berterame dentro del grupo.

Brian Gutiérrez destaca el orgullo de jugar con la selección mexicana

Brian Gutiérrez también compartió sus sensaciones antes del duelo en Chicago ante Bélgica, ciudad que considera especial en su carrera. El jugador destacó el orgullo de representar a la selección mexicana en un estadio donde ha vivido momentos importantes.

“Es un orgullo grande para mí y para mi familia… es un estadio donde tengo bonitos recuerdos y donde mi familia siempre estaría presente”, expresó.

El futbolista aseguró que su proceso ha sido rápido, pero alineado a sus objetivos. “Sí, me lo imaginé… cuando llegué a Chivas tenía esas metas y esos retos”, comentó, dejando claro que su crecimiento ha sido parte de un plan personal.

Gutiérrez también resaltó el aprendizaje dentro del grupo del Tricolor. “Aprendes de ellos el día a día… ves el trabajo de todos los jugadores y creo que se aprende de eso”, señaló.

Finalmente, habló sobre lo que significa portar la camiseta nacional. “Creo que Javier nos inculcó lo que es representar este país, este escudo… es un orgullo para mí”, afirmó, además de mostrar ilusión por recibir el apoyo de la afición en Chicago en este compromiso previo al Mundial 2026.

Te puede interesar