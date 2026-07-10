“El Mundial mostró que México es un país abierto al mundo”

Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, hace corte caja una vez concluyeron los partidos del torneo en el territorio nacional.

Los aficionados mexicanos rompieron esquemas en el Mundial | Reuters

El Mundial en México terminó. Han trascurrido ya los 13 partidos que estaban asignados al país que rompió un récord histórico: única nación en organizar en tres ocasiones la máxima fiesta futbolística. El evento no estuvo exento de incidencias, como la súbita concentración iraní en Tijuana, y la muerte de cinco personas durante las celebraciones del Mundial; cuatro de ellas, durante los festejos cerca del Ángel de la Independencia después del juego entre México y Ecuador. Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el Mundial 2026, ofrece el parte oficial a AS una vez concluyó la misión. Lee la nota completa AQUÍ.

TE PUEDE INTERESAR: