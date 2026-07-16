México

¿En que lugar terminaron las Selecciones que eliminaron a México en los Mundiales?

Publicado por Redacción Claro Sports

Con Inglaterra quedándose fuera de la final, la ‘maldición’ de eliminar al tricolor cobra una nueva víctima

Eliminar a México es una maldición en los Mundiales
Eliminar a México es una maldición en los Mundiales | Imago7

El Mundial 2026 está a dos partidos de terminar, pero de nueva cuenta vimos una maldición alrededor de la selección mexicana. No solo el tricolor no alcanzó los cuartos de final, sino que su verdugo sigue sin levantar la Copa del Mundo.

La eliminación de Inglaterra ante Argentina deja un dato increíble: equipo que elimina a la selección mexicana, equipo que no es campeón. Así ha pasado cada edición desde 1970 y, de hecho, solo dos alcanzaron siquiera la final y ninguno se llevó el trofeo a casa. Conoce todos los equipos y los lugares en los que quedaron en el Mundial en este enlace.

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