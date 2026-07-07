Luis de la Fuente elogia a Cristiano Ronaldo, tras eliminar a Portugal: “Admiro sus valores”

España venció 1-0 a Portugal en los octavos del Mundial 2026 y avanzó a cuartos con un gol de Mikel Merino al minuto 91

Luis de la Fuente elogió a Cristiano Ronaldo. IMAGN IMAGES via Reuters

España dio otro paso en el Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Portugal en los octavos de final, en un partido que también marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo. La selección de Luis de la Fuente resolvió el cruce con un gol de Mikel Merino al minuto 91 y aseguró su lugar en los cuartos de final.

El técnico español destacó la exigencia del duelo y reconoció que el partido tuvo nivel de final anticipada. “Ha sido un partidazo, dos superequipos. Como bien hablamos en la previa, era una final anticipada”, declaró Luis de la Fuente después del encuentro en conferencia de prensa.

De la Fuente también valoró la respuesta de España en los minutos finales, cuando el desgaste ya pesaba en ambos equipos. “Sufrimos hasta el final y demostramos los dos las ganas de ganar. Hemos hecho un partido muy completo”, añadió el seleccionador, quien subrayó la importancia de mantener la concentración hasta la última jugada.

El gol llegó desde el banquillo. Ferran Torres, quien entró en la segunda parte, encontró el espacio para asistir a Mikel Merino, y el mediocampista definió ante Diogo Costa para romper el empate. De la Fuente resaltó esa respuesta colectiva: “Los jugadores importantes son los que salen del banquillo, que hacen bueno el trabajo de todos los compañeros que han estado antes”.

El entrenador español tuvo palabras especiales para Merino, autor del tanto que eliminó a Portugal. “A Mikel Merino iría a recogerle en brazos a su casa. Es un jugador grandioso, fantástico, excepcional”, dijo De la Fuente, al reconocer la aportación del futbolista del Arsenal, quien llegó al torneo tras superar una lesión en el pie derecho.

Más allá del resultado, una de las imágenes de la noche fue el abrazo entre Luis de la Fuente y Cristiano Ronaldo. El técnico de España explicó después el gesto con el delantero portugués, a quien reconoció por su carrera y por lo que representa dentro del fútbol. “Le admiro por los valores que representa”, señaló el seleccionador español.

La eliminación de Portugal dejó fuera a Cristiano Ronaldo en el que apunta a ser su último Mundial. El delantero portugués disputó su sexta Copa del Mundo, una trayectoria que inició en 2006 y que lo llevó a convertirse en uno de los nombres centrales de la historia del torneo. España, por su parte, avanzó a cuartos de final con una racha defensiva que marca su camino en el torneo: seis partidos consecutivos sin recibir gol en Mundiales.

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