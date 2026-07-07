¿Qué pierde la Selección Colombia sin Jhon Córdoba?

El delantero del Krasnodar no va más en la Copa del Mundo después de su lesión muscular en los primeros minutos ante Ghana.

Jhon Córdoba, jugador colombiano | IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

La Selección Colombia tuvo que pagar un costo alto en su clasificación a los octavos de final. El elenco cafetero, en un duelo que dominó y pudo marcar hasta más goles, al fin se conformó con una victoria por la mínima diferencia ante Ghana en Kansas City. Le bastó un festejo de Jhon Arias para llevarse el tiquete a la bolsa.

Pensando en Vancouver, habrá una baja muy sensible. No solo se trata del próximo partido ante Suiza, sino en caso de mantener vivas las aspiraciones de dar el golpe en el torneo. Pase lo que pase, Lorenzo no podrá tener a Jhon Córdoba disponible por cuenta de la lesión sufrida en los primeros minutos de compromiso.

Preciso a los ocho minutos, un pinchazo en el aductor provocó que saliera rápidamente del campo. Su reemplazo, Luis Javier Suárez, armó la jugada del gol con una buena ruptura y el pase a Arias. La victoria no le hizo olvidar a Lorenzo la preocupación por perder un hombre importante en los escenarios ofensivos.

En efecto, le costará recuperarse por una buena cantidad de semanas. La lesión muscular no le dio tregua al futbolista del Krasnodar, que deberá seguir apoyando desde fuera de las canchas. Sin duda, la ‘Tricolor’ pierde al hombre con más talla en el frente de ataque.

¿Qué pierde Colombia sin Jhon Córdoba?

Las cualidades físicas marcan la diferencia en la baraja de atacantes, por lo menos ese es el as bajo la manga que ha tenido Córdoba. El ariete del Krasnodar, si bien no pudo encontrarse con el gol, aportó en los movimientos de desgaste o atracción de marcas. Su lomo le permite ir a los duelos físicos ante rocosos muros defensivos, y así sucedió frente a RD Congo o Portugal.

Quizá no se le haya podido abrir el arco, pero Córdoba brinda presencia e autoridad en la búsqueda de opciones por llegar al ataque. Su desmarque ante los congoleños, para la diana de Daniel Muñoz, fue una muestra de ello. Forcejeó para que el pase de ‘Juanfer’ Quintero llegara limpio para el lateral, quien convirtió el único gol del compromiso.

Colombia, con dos ‘nueves’ a disponibilidad de Lorenzo

De este modo, la ‘Tricolor’ solo se queda con dos opciones. De acuerdo a su 4-2-3-1 de confianza, el puesto quedará en disputa entre Luis Javier Suárez y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, este último que solo tuvo rodaje en el primer partido contra Uzbekistán. Todo indica que el pulso lo gana Suárez, el delantero del Sporting de Lisboa, que jugó casi todo el partido de dieciseisavos.

Este es el único problema de Lorenzo, más allá de un cuadro gripal que afectó al plantel (en especial a James Rodríguez) y el desgaste de la última victoria. Llega Suiza, un medidor más exigente para el combinado nacional en la búsqueda por igualar su umbral de la Copa del Mundo más destacada. Este martes 7 de julio, en Vancouver, la cita será imperdible en todo sentido.

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