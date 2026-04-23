Estados Unidos propone a FIFA sustituir a Irán por Italia en el Mundial 2026

Propuesta desde Estados Unidos abre debate en FIFA sobre la posible sustitución de Irán por Italia rumbo al Mundial 2026

Estados Unidos pide sustituir a Irán con Italia | Reuters / Atta Kenare/AFP

Una nueva propuesta que llega desde Estados Unidos, ha provocado polémica en el entorno del Mundo 2026. La idea involucra a dos selecciones con contextos distintos: Irán, que ya consiguió su clasificación, e Italia, que quedó fuera en la eliminatoria europea.

De acuerdo con información The Financial Times, un enviado cercano al presidente Donald Trump sugirió a la FIFA la posibilidad de sustituir a Irán por Italia en el torneo. La iniciativa, más allá de lo deportivo, se enmarca en un escenario de tensiones diplomáticas y relaciones internacionales.

Paolo Zampolli, representante especial del gobierno estadounidense, planteó la idea directamente a Gianni Infantino, presidente del organismo rector del fútbol mundial, y al propio Trump. El argumento central se basa en el historial de Italia, selección que cuenta con cuatro títulos de Copa del Mundo, como un elemento para justificar su inclusión.

“Confirmo que he sugerido a Trump y a Infantino que Italia reemplace a Irán en la Copa del Mundo. Soy italiano de nacimiento y sería un sueño ver a la Azzurra en un torneo organizado en Estados Unidos. Con cuatro títulos, tiene los argumentos para justificar su inclusión”, señaló Zampolli.

El contexto deportivo de la selección italiana contrasta con esta propuesta. El equipo europeo no logró su clasificación al Mundial tras caer en el repechaje ante Bosnia y Herzegovina, resultado que generó consecuencias internas en su federación. Se trata de la tercera Copa del Mundo consecutiva a la que Italia no accede.

En contraste, Irán obtuvo su lugar como parte de las plazas asignadas a la Confederación Asiática. A pesar de ello, el país ha estado en el centro de la discusión debido a la situación política y de seguridad, especialmente tras conflictos recientes en la región.

En marzo, autoridades iraníes habían expresado dudas sobre su participación en el torneo, argumentando preocupaciones relacionadas con la seguridad de sus jugadores en territorio estadounidense. Incluso se planteó la opción de disputar sus encuentros en Canadá o México, alternativa que fue descartada por la FIFA.

El propio Gianni Infantino se pronunció recientemente sobre el tema y dejó clara la postura del organismo. “La selección de Irán va a venir, eso es seguro. Esperamos que para entonces la situación sea pacífica. Eso ayudaría. Pero Irán tiene que venir si quiere representar a su gente. Ya se clasificó, quiere jugar y debe hacerlo”, afirmó.

El reglamento de la FIFA contempla escenarios en caso de que una selección clasificada decida retirarse, otorgando al organismo la facultad de designar a un reemplazo. Sin embargo, hasta el momento no existe una renuncia formal por parte de Irán, por lo que su participación sigue en pie.

La situación también ha tenido implicaciones en el plano político, con tensiones entre Estados Unidos e Italia en semanas recientes. Las diferencias entre Trump y la primera ministra Giorgia Meloni han añadido un componente adicional a este escenario, en el que el fútbol se cruza con la diplomacia internacional rumbo al Mundial 2026.

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