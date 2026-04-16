Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo de la CDMX: calendario completo de los partidos que transmitirán gratis

Los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos de la fase de grupos totalmente gratis

Todo está listo para la justa mundialista | Imago7

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y con él, las emociones del fútbol llegarán a todo México. Con la emoción a flor de piel, el Zócalo de la Ciudad de México será uno de los epicentros de la fiesta mundialista, donde los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos de la fase de grupos totalmente gratis. La FIFA y las autoridades mexicanas han confirmado que el Zócalo será el lugar de transmisión oficial, brindando a miles de personas la oportunidad de vivir el fútbol en una de las plazas más emblemáticas del país. Este evento será una excelente oportunidad para los fanáticos que no pueden viajar a los estadios, pero desean ser parte de la vibrante atmósfera del torneo.

La fase de grupos del Mundial 2026 será transmitida en tiempo real en el FIFA Fan Festival, que se llevará a cabo en la capital, además de otras ciudades claves del país. Los partidos se transmitirán de manera gratuita, lo que representa una oportunidad única para los amantes del fútbol de vivir la competencia en pantalla gigante con la emoción de miles de personas compartiendo la pasión por el deporte. Los detalles de la fecha y los horarios de los encuentros estarán disponibles en los próximos días, pero ya se sabe que el FIFA Fan Festival será uno de los eventos más importantes, con un ambiente festivo y de inclusión para todos.

Mundial 2026: Todos los partidos gratis desde el Zócalo, lista y fecha de la fase de grupos

Durante el Mundial 2026, los aficionados podrán disfrutar de todos los partidos de la fase de grupos desde el Zócalo de la Ciudad de México, donde se habilitará una enorme pantalla para transmitir los juegos en vivo. Esta iniciativa busca acercar la experiencia de los partidos a quienes no pueden asistir a los estadios, garantizando que todos los mexicanos puedan disfrutar de la emoción del torneo. La fase de grupos se jugará entre el 8 de junio y el 3 de julio de 2026, y las fechas exactas de transmisión desde el Zócalo serán confirmadas conforme se acerque el evento.

Además del Zócalo, otros FIFA Fan Festivals estarán disponibles en diversas ciudades del país, donde los aficionados podrán reunirse en espacios públicos para disfrutar de los partidos de manera gratuita. Esta iniciativa busca que el Mundial 2026 sea una fiesta nacional, transmitiendo cada partido en espacios accesibles para todos los mexicanos.

FIFA Fan Festival 2026: ¿En qué otros puntos del país transmitirán los partidos del Mundial 2026, gratis?

El FIFA Fan Festival 2026 no se limitará únicamente al Zócalo de la Ciudad de México. Otras ciudades clave como Guadalajara, Monterrey y Cancún también contarán con espacios de transmisión gratuita para los fanáticos del fútbol. En estas localidades, los residentes y visitantes podrán disfrutar de los partidos del Mundial en pantallas gigantes, rodeados de una atmósfera festiva y llena de actividades relacionadas con el torneo. Los detalles sobre los lugares exactos y las fechas de transmisión estarán disponibles próximamente a través de la página oficial de la FIFA y otros canales de comunicación de los organizadores del evento.

Cada FIFA Fan Festival estará cuidadosamente diseñado para ofrecer a los aficionados una experiencia completa, que incluirá actividades interactivas, zonas de comida y bebida, además de presentaciones en vivo. Los fanáticos podrán disfrutar de un ambiente seguro y festivo mientras alientan a sus equipos favoritos.

¿Qué objetos estarán prohibidos en el Fan Fest de la CDMX? Estas son las reglas de la FIFA

Como en todos los eventos organizados por la FIFA, el Fan Fest de la CDMX tendrá una serie de reglas estrictas para garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes. Entre los objetos que estarán prohibidos en las instalaciones se incluyen bebidas alcohólicas, grandes mochilas, paraguas y objetos que puedan representar un riesgo para los asistentes o interrumpir el desarrollo del evento. Además, la FIFA prohíbe el ingreso de objetos pirotécnicos y armas, para evitar cualquier incidente durante las celebraciones.

Los fanáticos deberán seguir las indicaciones de seguridad proporcionadas en la entrada del evento. Se implementarán medidas de seguridad estrictas en los puntos de acceso, como revisiones de bolsas y controles de seguridad, para asegurarse de que el ambiente se mantenga seguro para todos. La FIFA también ha pedido a los asistentes que respeten el comportamiento y las normas de convivencia dentro del Fan Fest, promoviendo una experiencia positiva y libre de altercados.

Con estas reglas claras y el acceso gratuito a los partidos, el Mundial 2026 será una oportunidad única para los mexicanos de disfrutar del fútbol de forma masiva y en comunidad. Sin duda, las celebraciones en los Fan Festivals de todo el país serán una de las principales atracciones durante el torneo, uniendo a los aficionados de todas las edades en torno a su pasión por el deporte rey.

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