Philipp Lahm: el capitán que llevó a Alemania a la gloria en el Mundial 2014

El lateral alemán, número 51 en el conteo de Claro Sports, dejó huella en tres Copas del Mundo y levantó el título en Brasil 2014

Philipp Lahm es uno de los futbolistas más consistentes y determinantes en la historia reciente de los Mundiales. El exjugador alemán, ubicado en el lugar 51 del conteo de los 100 jugadores que más marcaron la historia de las Copas del Mundo en Claro Sports, construyó un legado basado en regularidad, liderazgo y rendimiento en los momentos clave.

Capaz de desempeñarse como lateral por ambas bandas o incluso como mediocampista defensivo, Lahm disputó tres Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. En todas fue titular indiscutible y logró subir al podio en cada edición, una marca que refleja su impacto en la selección alemana durante una de sus etapas más competitivas.

Alemania 2006 y un estreno goleador

Su recorrido mundialista inició en Alemania 2006, torneo en el que llegó tras superar un periodo complicado marcado por lesiones. Entre 2005 y 2006 estuvo fuera de las canchas por una fractura por estrés en el pie y una rotura de ligamentos en la rodilla izquierda. Por si fuera poco, Lahm sufrió un desgarro parcial en los ligamentos del codo durante un amistoso disputado menos de un mes antes del Mundial. A pesar de ello, regresó a tiempo y se ganó un lugar en el once titular bajo el mando de Jürgen Klinsmann.

En esa Copa del Mundo, Lahm protagonizó uno de los momentos más recordados del torneo al anotar el primer gol de Alemania 2006 en el partido inaugural ante Costa Rica. A los seis minutos, el lateral sacó un disparo preciso que abrió el marcador y marcó el inicio de su historia en la máxima competencia. “La pelota fue justo donde tenía que ir. Es probablemente el mejor gol de mi carrera”, reconoció en palabras citadas por la página de la FIFA.

Su rendimiento no se limitó a ese partido. Fue el único jugador alemán en disputar los 690 minutos del torneo, fue elegido ‘Jugador del Partido’ ante Polonia y formó parte del XI ideal, consolidándose como una de las figuras del equipo que terminó en el tercer lugar.

Sudáfrica 2010, su primer Mundial como capitán

En Sudáfrica 2010 dio un paso más en su carrera al asumir el rol de capitán tras la baja de Michael Ballack. Con 26 años, se convirtió en el jugador más joven en portar el gafete de Alemania en un Mundial. Disputó seis partidos, aportó una asistencia frente a Australia y lideró al equipo hasta las semifinales, donde cayó ante España. Solo se perdió el duelo por el tercer lugar debido a una enfermedad.

Brasil 2014, el Mundial que lo vio levantar la Copa

Cuatro años más tarde, en Brasil 2014, Lahm alcanzó la cúspide de su trayectoria. Nuevamente como capitán, fue pieza clave en un equipo que dominó el torneo. Participó en los siete partidos y tuvo un rol táctico relevante al alternar entre el mediocampo y la lateral derecha según las necesidades del equipo.

En ese Mundial, Alemania firmó actuaciones históricas, como la victoria 7-1 sobre Brasil en semifinales, donde Lahm registró dos asistencias. Posteriormente, el 13 de julio de 2014, levantó el trofeo tras la victoria 1-0 sobre Argentina en la final, convirtiéndose en el primer capitán alemán en 24 años en conquistar la Copa del Mundo.

El propio Lahm recordó ese momento como uno de los más intensos de su carrera: “El pitido final del árbitro en el último partido. Los minutos más largos de mi vida como futbolista fueron entre el gol de Mario Goetze y el pitido final”, declaró a la FIFA.

En total, Lahm disputó 20 de los 21 partidos posibles en sus tres participaciones mundialistas, acumulando un gol y tres asistencias. Además, fue incluido en el mejor XI del torneo en las tres ediciones que jugó.

Tras levantar el título en Brasil 2014, Lahm anunció su retiro de la selección alemana a los 30 años, cerrando su etapa internacional en lo más alto. Su legado permanece como el de un futbolista que combinó inteligencia táctica, disciplina y liderazgo para convertirse en uno de los nombres más influyentes en la historia de los Mundiales.

De Alemania 2006 a campeón del mundo: el legado eterno de Lahm. Claro Sports

Los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales

El legado de Philipp Lahm lo coloca con un lugar especial en los 100 mejores jugadores en la historia de los Mundiales. A continuación repasa el perfil de cada uno de los futbolistas, en la cuenta regresiva de Claro Sports:

Te puede interesar: