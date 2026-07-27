Sidny Lopes Cabral gana el Gol del Torneo del Mundial 2026 tras su obra de arte contra Argentina

El futbolista de Cabo Verde conquistó la votación de la FIFA con el gol que hizo soñar a los Tiburones Azules frente al campeón del mundo

El caboverdiano anotó un gol histórico en Miami | Reuters

Sidny Lopes Cabral escribió su nombre para siempre en la historia de las Copas del Mundo. La FIFA confirmó este lunes que el espectacular derechazo del futbolista caboverdiano frente a Argentina fue elegido por la afición como el Gol del Torneo del Mundial 2026.

El tanto llegó en uno de los partidos más emocionantes del campeonato. Cabo Verde, la gran revelación del torneo, llevó al límite a la entonces campeona del mundo en los dieciseisavos de final disputados en Miami. Aunque Argentina terminó imponiéndose 3-2 en la prórroga, el gol de Lopes Cabral terminó robándose el protagonismo.

La jugada nació por la banda izquierda. El lateral dejó atrás a su marcador con un enganche hacia el centro y, desde fuera del área, sacó un potente disparo de pierna derecha, con comba hacia adentro, que superó a Emiliano Martínez para firmar el 2-2 durante el tiempo extra. Un gol de enorme calidad técnica que mantuvo con vida a los Tiburones Azules y encendió el estadio.

A goal that captured your hearts. 💙⚽️



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Haití y Uzbekistán completan el podio

La votación organizada por la FIFA reunió a los mejores goles del campeonato y terminó eligiendo al futbolista de Cabo Verde. El segundo lugar fue para el uzbeko Eldor Shomurodov, mientras que Wilson Isidor, de Haití, completó el podio de la elección realizada por aficionados de todo el mundo.

El reconocimiento también pone el broche de oro al histórico Mundial de Cabo Verde. En su primera participación en una Copa del Mundo, el conjunto africano sorprendió al mantenerse invicto en la fase de grupos antes de despedirse tras un inolvidable duelo frente a Argentina.

Con este reconocimiento, el caboverdiano se suma a una lista de futbolistas que dejaron una huella imborrable con una sola acción. Antes que él, el premio al Gol del Torneo había sido conquistado por Maxi Rodríguez (2006), Diego Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022).

Aunque Argentina continuó su camino hasta disputar la final del Mundial, la obra de arte de Sidny Lopes Cabral terminó trascendiendo el resultado. Su disparo no solo inmortalizó la histórica actuación de Cabo Verde, sino que quedó para siempre como el gol más espectacular de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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