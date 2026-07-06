Carlos Queiroz se despide de Ghana tras su eliminación del Mundial ante Colombia

El técnico portugués cierra un ciclo muy corto al dirigir el barco de las ‘Estrellas Negras’ en el certamen.

Carlos Queiroz deja la dirección técnica de Ghana | REUTERS

La Selección de Ghana se despidió de la Copa Mundial tras perder a manos de Colombia en dieciseisavos. Sin mostrar el pico deseado, en materia futbolística, la escuadra africana marcó su despedida tras disputar cuatro partidos en total. Se metió como mejor tercero en su grupo, hasta que la ‘Tricolor’ lo frenó en seco con gol de Jhon Arias.

El partido tenía mucho morbo, en especial por el reencuentro con Carlos Queiroz. El seleccionador portugués había dirigido a Colombia entre 2019 y 2020, sin dejar quizás un gran legado en el inicio de unas Eliminatorias que marcarían la debacle para el combinado nacional. Las duras palizas, a manos de Uruguay y Ecuador, influyeron significativamente en la ausencia para Qatar 2022.

Queiroz, de todas maneras, es frecuente participante en los Mundiales. Llevó cinco Copas del Mundo al hilo dirigiendo en la raya: Portugal en 2010, Irán en 2014, 2018 y 2022. Ahora bien, después de salir del certamen, el estratega lusitano se marchó del elenco de los ‘Black Stars’.

La despedida de Carlos Queiroz

Consumada la salida, Queiroz anunció que deja Ghana tras un corto proceso. De hecho, llegó justo para comandar los hilos del equipo en la cita orbital, pues el 13 de abril fue oficializado. Llegó a suplir a Otto Addo, que dejó al equipo después de la clasificación.

“Dejo esta aventura orgulloso de lo que hemos conseguir, pero también con la sana insatisfacción de quienes siempre quieren más. Alcanzar un nivel más alto nunca debería ser el destino, sino el comienzo de ambiciones aún mayores”, escribió el técnico en un post a través de Instagram, donde se despidió de los aficionados.

“El futuro de las Estrellas Negras no se construirá solo en el campo. El éxito debe comenzar creando el mejor ambiente posible para preparar, proteger y desarrollar el extraordinario talento futbolístico de Ghana. A mi presidente y a la junta, muchas gracias por la oportunidad de servir al equipo nacional. Fue un honor y privilegio servir al país”, complementó.

“Para los fans, no podemos reclamar una completa satisfacción, pero podemos decir con orgullo que honramos los colores de Ghana y restauramos el respeto y la credibilidad de las Estrellas Negras en el mayor escenario del fútbol”, fueron las últimas palabras.

Así se cierra un nuevo proyecto deportivo en el Mundial para Ghana. De momento, Marruecos y Egipto siguen representando a África en aras de conquistar un hito en la confederación.

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