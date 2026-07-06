Raúl Jiménez vuelve a vacunar a Pickford en el México ante Inglaterra

Jiménez marcó el 2-3 parcial ante Inglaterra tras una revisión del VAR por falta sobre Brian Gutiérrez

Raúl Jiménez anota el segundo gol para México | Ale Suárez Claro Sports.

Raúl Jiménez volvió a vencer a Jordan Pickford, ahora con la camiseta de la selección mexicana, en el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra. El delantero tomó el balón desde el punto penal al minuto 68 y marcó el 2-3 para el Tricolor, en una jugada que reabrió el marcador después de la revisión en el VAR.

La acción nació al minuto 66, cuando México pidió penal por un contacto de Harry Kane sobre Brian Gutiérrez dentro del área inglesa. El árbitro fue llamado a revisar la jugada en el monitor y, tras observar el contacto, señaló la pena máxima a favor del equipo de Javier Aguirre.

Jiménez no falla desde el punto penal

El Lobo de Tepeji asumió el cobro sin modificar su rutina y enfrentó a un portero al que conoce desde su etapa en la Premier League. El atacante engañó a Pickford con un disparo colocado hacia el costado derecho del guardameta inglés, quien se venció hacia el lado contrario.

El gol significó el 2-3 parcial para México y volvió a poner en primer plano el historial entre Jiménez y Pickford. Antes de este cruce mundialista, el delantero mexicano ya había marcado seis goles al arquero inglés en la Premier League, durante sus etapas con Wolverhampton y Fulham.

La relación futbolística entre ambos se remonta a agosto de 2018, cuando Jiménez anotó en el empate 2-2 entre Wolves y Everton. Después volvió a marcarle en 2019, 2020, 2021 y 2025, con goles de distintas formas, incluidos remates de cabeza, definiciones dentro del área y cobros desde el punto penal.

Pickford, el portero que más ha sufrido a Jiménez

El antecedente convirtió a Pickford en el portero al que Jiménez más veces había vencido desde su llegada al fútbol europeo. El mexicano llegó a este duelo con seis anotaciones previas ante el guardameta de Inglaterra, una cifra que aumentó la atención sobre el duelo individual en la previa del México vs Inglaterra.

El penal en el Estadio Ciudad de México le dio continuidad a esa estadística, pero ahora en un contexto distinto. Ya no fue con Wolves ni con Fulham ante Everton, sino con México frente a Inglaterra en una eliminatoria mundialista, con el pase a cuartos de final en juego.

La anotación también llegó en un tramo de exigencia para el Tricolor, que necesitaba responder en el marcador. El equipo mexicano había quedado abajo 1-3 y encontró en el penal una vía para volver a competir en el cierre del partido, con Jiménez como ejecutor principal desde los once pasos.

Un gol con historia de Premier League y peso mundialista

Jiménez llegó al duelo ante Inglaterra como uno de los futbolistas mexicanos con mayor recorrido en el fútbol inglés. Su paso por Wolverhampton y Fulham le permitió enfrentar de forma constante a Pickford, titular habitual del Everton y de la selección inglesa, por lo que el penal reunió una historia construida durante varias temporadas en la Premier League.

El gol ante Pickford no modifica por sí solo el historial completo del partido, pero sí añade un nuevo capítulo a un duelo directo que ya tenía antecedentes.

Para México, el tanto representó una respuesta dentro del partido y mantuvo abierta la posibilidad de buscar el empate en los minutos finales. Para Jiménez, significó otra anotación frente a Pickford, ahora en el escenario más alto de selecciones y con el Estadio Ciudad de México como marco del México vs Inglaterra.

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