¡Jude Bellingham enmudece el Estadio Azteca! Anota y termina con la imbatibilidad del Tala Rangel en el Mundial 2026

El futbolista inglés anota doblete y la selección mexicana recibe sus primeros goles de la justa

Jude Bellingham le anota el primer gol a México. | Claro Sports / Alejandra Suárez

La imbatibilidad de la selección mexicana se acabó en el Mundial 2026. Jude Belligham apareció solo en el área para meter un cabezazo y poner el 1-0 a favor de Inglaterra en el Estadio Ciudad de México, al minuto 36 de juego.

Cuando mejor jugaba México, la primera llegada de peligro de los ingleses terminó en anotación. Este gol es el primero que el Tricolor recibe en toda la Copa del Mundo, pues ni en los tres partidos de la fase de grupos (Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia), ni en los dieciseisavos de final ante Ecuador fueron castigados.

GOL DE INGLATERRA 😢



Jude Bellingham abre el marcador a favor de los ingleses



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Tuvieron que pasar 396 minutos de juego (sin contar el agregado) para que el Tricolor recibiera el primer gol del Mundial en su puerta, 384 de esos minutos con el arco protegido por Raúl ‘Tala’ Rangel, en una jugada en la que Pickford se quedó con el balón, cedió a Declan Rice, quien a su vez se combinó con Bukayo Saka. Éste, habilitó a Jude Bellingham, quien apareció sin marca en el área para mandar el balón al fondo de la cabaña.

Pero eso no fue todo, pues México apenas se reponía de ese duro golpe, cuando una vez más el futbolista del Real Madrid apareció en el área tricolor para marcar el 2-0 al 38′. Sí, Bellingham marcó un doblete en la cancha del Estadio Azteca en apenas dos minutos.

¡NO TE LO CREO! ESE ERROR Y NOS CUESTA EL 0-2 😮‍💨



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Un balón perdido en el medio campo, derivó en la jugada de la segunda anotación de Inglaterra. El propio Jude abrió la pelota hacia la derecha, donde Harry Kane recentró para que su compañero la mandara a guardar.

Tala Rangel es el quinto portero que más se tarda en recibir su primer gol en la historia del torneo: Walter Zenga 518 minutos en 1990, Gordon Banks 443 minutos en 1966, Carlos 401 minutos en 1986 y Emerson Leão con 395 minutos en 1974. Ahora Raúl Rangel con 384 minutos en el 2026.

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