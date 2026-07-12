¿Cuándo es el próximo partido de Inglaterra en el Mundial 2026? Fecha de semifinales y dónde ver en vivo

El equipo de los Tres Leones buscará su boleto a la gran final el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Atlanta

¿Cuándo juega Inglaterra las semifinales? | Reuters

Inglaterra regresa a una semifinal de Copa del Mundo tras ocho años, después de asegurar su lugar en la antesala de la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel avanzó luego de vencer a Noruega por 2-1 en tiempo extra, en un encuentro disputado con intensidad y control táctico por parte de los ingleses.

El partido no se definió en los 90 minutos reglamentarios, y se tuvo que disputar una prórroga de 30 minutos, donde finalmente Inglaterra encontró el gol decisivo que le permitió quedarse con la victoria. La selección nórdica luchó por igualar el marcador, pero la defensa inglesa y el portero Jordan Pickford lograron mantener la ventaja en los momentos críticos del encuentro.

Con este resultado, Inglaterra espera ahora al ganador del duelo entre Argentina y Suiza, que definirá al otro semifinalista de la llave. El próximo partido de los ingleses será el miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en el Estadio Mercedes‑Benz de Atlanta, en busca de un lugar en la gran final del torneo.

Próximo partido de Inglaterra ¿Cuándo es la semifinal del Mundial 2026?

La selección de Inglaterra ya está clasificada para las semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Noruega en tiempo extra por 2‑1 en los cuartos de final. Su rival saldrá del partido entre Argentina y Suiza, que definirá al otro semifinalista de esa llave.

El próximo partido del conjunto de los Tres Leones en el Mundial será la semifinal del torneo, programada para el próximo miércoles 15 de julio de 2026.

¿A qué hora es el próximo juego de Inglaterra en la Copa del Mundo 2026 y quién sería su rival?

La semifinal para Inglaterra está pactada el próximo miércoles 15 de julio a las 13:00 horas, tiempo del Centro de México, en Atlanta, Estados Unidos.

El rival aún no está confirmado hasta que termine el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza, de donde saldrá a su siguiente oponente.

Penales directos o tiempos extra: ¿Qué pasa si empata en las semifinales del Mundial?

En las semifinales del Mundial 2026, si el partido termina empatado al finalizar los 90 minutos reglamentarios, se jugarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si después de esos 30 minutos adicionales el marcador sigue igualado, el pase se decide desde penales. Este formato es el que se ha utilizado en las rondas de eliminación directa de la Copa del Mundo y garantiza un ganador sin avanzar directamente a tiros desde el punto penal tras los 90 minutos.

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