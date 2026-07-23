Antigua GFC vs Marquense en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

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Antigua Marquense, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala levanta el telón con uno de los encuentros más atractivos de la primera jornada. Antigua GFC recibirá a Marquense este viernes 24 de julio en un partido que marcará el comienzo del nuevo campeonato para ambos equipos, con los coloniales buscando iniciar con el pie derecho tras conquistar la Supercopa de Guatemala y los Leones ilusionados con dejar atrás una temporada llena de dificultades.

Antigua GFC afronta el inicio del Apertura 2026 con la confianza que le dio la reciente conquista de la Supercopa de Guatemala, aunque también con el desafío de mejorar su desempeño en el torneo anterior. El equipo dirigido por Mauricio Tapia finalizó quinto en la fase regular del Clausura 2026 y quedó eliminado en los cuartos de final tras caer ante Comunicaciones por un marcador global de 4-3. Además, el conjunto colonial tendrá que administrar esfuerzos, ya que la próxima semana comenzará su participación en la Copa Centroamericana de Concacaf, donde debutará frente a Alianza de El Salvador.

Por su parte, Deportivo Marquense inicia una nueva campaña con el objetivo de vivir un torneo mucho más estable. El equipo dirigido por Omar Arellano llega tras una pretemporada positiva y buscará mejorar el rendimiento que mostró en la temporada pasada, cuando terminó décimo en la tabla acumulada y aseguró su permanencia en la máxima categoría en las últimas jornadas. En el Clausura 2026, los Leones finalizaron en el octavo puesto con 30 puntos y fueron eliminados en los cuartos de final por Xelajú MC, que se impuso por 3-1 en el marcador global.

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Antigua vs Marquense de la jornada 1 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Antigua GFC y Marquense será el viernes 24 de julio a las 18:00 horas en el estadio Pensativo y se podrá ver en vivo y en directo a través de FOX.

Antecedentes y últimos resultados del Antigua vs Marquense en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Antigua GFC y Marquense:

23 de marzo de 2026 | Antigua GFC 1-0 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 1 de febrero de 2026 | Marquense 1-1 Antigua GFC | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de octubre de 2025 | Marquense 3-2 Antigua GFC | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 19 de julio de 2025 | Antigua GFC 3-0 Marquense | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 5 de abril de 2025 | Antigua GFC 1-3 Marquense | Torneo Clausura 2025

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