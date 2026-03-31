De Incauca a Argentina: Edwin Rosero, feliz de su paso a Talleres

El futbolista que actúa como extremo en el terreno de juego, espera debutar oficialmente pronto y ganarse un lugar en la reserva del cuadro cordobés.

Edwin Rosero en Claro Sports / Incauca F.C

Incauca F.C se ha venido proyectando en el último tiempo como una de las escuelas de formación con más proyección en el país. Después de la transferencia de Johan Rodallega al Sheriff de Moldavia, recientemente Edwin Rosero también alistó maletas para probarse en las inferiores de Talleres de Córdoba. Por tal motivo en Claro Sports Colombia, hablamos con el nariñense y nos contó sus sensaciones de llegar al ‘Taladro’.

¿Quién es Edwin Rosero?

“Desde muy pequeño el fútbol no me gustaba mucho, era más de colegio. Pero llego a mi ciudad natal: Tumaco, Nariño me empezó a gustar más, porque todos mis amigos lo practican. Allí entro a mi primer club: Afro Pacífico de Tumaco. Empecé a jugar, no me iba muy bien que digamos, no era muy experto en este deporte; no jugaba con ropa adecuada”.

“Luego viajo a la ciudad de Palmira con mi madre, me recomendaron un club: Academia Palmira Salazar, fue allí donde fui entregando más mi talento, con mi parte deportiva. Cuando llego a Incauca era algo que el destino me tenía. Yo le pedía el paz y salvo a mi profesor Néstor, se lo pedí para irme a otro equipo y me decían que no, que me tenía algo preparado. Yo, en medio de mi impaciencia le decía ‘tengo que competir’, allí es donde muchos fallamos. Quería jugar, hasta cuando fue que me dijeron que me probara en Incauca F.C.”.

“Allí me dieron todo, para probarme en Incauca. En los primeros días no me sentía bien, estaba jugando como volante 5, entonces los primeros días, mis compañeros y yo sabíamos que no me estaba yendo muy bien, incluso yo llegaba a llorar, porque para mí esa era de mis últimas oportunidades para poder jugar al fútbol. Pero bueno ,por fortuna me desenvolví, me fue bien y ahora estoy en Talleres”.

¿Qué tiene Tumaco, Nariño para sacar tantos futbolistas?

“Es una zona muy buena para encontrar jugadores de fútbol, pero mucha gente no se da la oportunidad de conocer. Los jugadores salen desde pequeños, jugando con una botella, en las canchas de arena jugando descalzos, desde muy pequeños, esa es nuestra cultura. Hay jugadores grandes, pero uno siempre ve niños pequeños queriendo jugar contra gente grande”.

Enseñanzas de su carrera formativa

“Recuerdo muchas cosas, el primer equipo yo era becado, no pagaba nada. Tengo muchos recuerdos, me da mucha nostalgia recordarlo, en ese club nos ayudaban para pasajes y arbitraje. Recuerdo que hubo un cambio de sede, me tocaba caminar casi dos horas, yo no tenía bicicleta, casi no tenía para el pasaje, no era diario, porque no entrenaba todos los días por motivos personales; pero sí cada vez que podía iba”.

“Las competencias que se juegan en una escuela y otra. Segundo las instalaciones son mejor en Incauca, el aprendizaje autónomo que le dan a los jugadores, son cosas que le dan un plus a Incauca”.

“Me quedo con las enseñanzas del profesor Diego Alfaro, siempre me daba los consejos como me los tenía que dar, sin maquillajes. A la hora de entrenar es muy exigente. En una Copa Juvenil disputada en Medellín, recuerdo que se nos estaba enredando el partido, hago el gol de la victoria y voy a celebrarlo con él que estaba expulsado en la tribuna, él estaba como ‘loco’ festejando ese gol mío”.

¿Cómo se da su llegada a Talleres de Argentina?

“Incauca me hace llegar a través de una agencia a Buenos Aires. Con ellos estuve entrenando mes y medio, hicimos un partido de prueba contra Talleres de Córdoba, me eligieron a mí y a otros compañeros más. Por fortuna estamos acá preparándonos”.

La huella colombiana en Talleres

“Tengo amistad con Juan Camilo Angulo, exjugador de Talleres, él me dice que tengo que ‘romperla’, que tengo que quedarme con un lugar en la profesional, dejar un buen legado como el que han dejado otros jugadores colombianos. También he hablado con (Juan Camilo) Portilla”.

Sensaciones de estar en Argentina, país futbolero

“Me sirve mucho, porque me acuerdo de las dificultades que tuve y me ayuda mucho para mantenerme firme, para tener la mente concentrada en lo que vine. Muy contento de estar acá”.

Situación actual con Talleres

“Estoy en la quinta división/categoría de Talleres. No he podido mostrar mucho mi talento porque no he podido competir por la dificultad de mi edad, cuando lo pueda hacer tengo que ‘romperla'”.

¿Ha visto o hablado con Carlos Téves?

“Incluso entrenamos en canchas a la par, estamos al lado de ellos (la profesional) 2 ó 3 veces a la semana”.

Objetivos en Argentina

“El primero es marcar muchos goles cuando pueda competir, antes de fin de año llegar a una reserva y poder estar más cerca de la profesional”. “Ya me quedo permanentemente en Argentina”.

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