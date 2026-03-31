La figura de Panamá que se lesiona y preocupa pensando en el Mundial 2026

El portero Luis Mejía preocupa en Panamá.

Tomas Christiansen., DT de Panamá. (FEPAFUT)

Al minuto 42 de la primera parte del partido amistoso entre Sudáfrica y Panamá, válido por la jornada de amistosos FIFA, el arquero Luis Mejía pidió ser sustituido por un dolor muscular, dando paso así a Orlando Mosquera. Inicialmente se decía que se trataba de un desgarro, pero los primeros estudios arrojaron que no había rotura de fibras y por ende, habría sido una muy fuerte contractura.

Al término del juego, al arquero se le hicieron las primeras pruebas en Ciudad del Cabo y de acuerdo al medio uruguayo Ovación, el estudio no arrojó que fuera un desgarro, no hay una rotura de fibras visible. Lo que sí aparece es un claro edema, una contractura con una gran inflamación en la zona del posterior, en un resultado que trajo tranquilidad al portero y a todo Panamá.

Sin embargo, en Panamá están alertas ya que un desgarro en una lesión que demanda entre 20 y 25 días de recuperación según el grado, y eso forzaría a que Mejía se pierda prácticamente un mes de competencia, siendo mayo el último mes que tendría para ponerse a tono y ser opción en la lista del seleccionado que competirá en la Copa del Mundo 2026.

La lesión le cae a Mejía en medio de un presente difícil teniendo en cuenta que venía siendo irregular en Nacional, su club, y tampoco venía siendo titular en el seleccionado, donde la portería hasta meses atrás venía siendo propiedad exclusiva de Orlando Mosquera. El caso era que ante los sudafricanos, Mejía tuvo la oportunidad de volver a ser titular pero la lesión lo dejó al margen.

Lo cierto es que la lesión cae en un momento amargo, y es que Luis Mejía no está atravesando su mejor momento al frente de su club. Transcurridas las primeras siete jornadas del Torneo Apertura 2026 de la Liga Uruguaya de fútbol, Club Nacional de Football ha cosechado apenas 10 de 21 puntos posibles, producto de tres victorias, un empate y tres caídas, y el nivel del experimentado portero del equipo no ha sido el mejor, por lo que Thomas Christiansen y compañía están alerta.

‘Manotas’ ha recibido nueve goles en siete partidos y ha completado apenas dos vallas sin goles. Ha tenido algunos fallos que le generaron idas y vueltas subidas de tono con la prensa, exponiendo de esa manera su malestar, que es además también el del equipo, ya que transcurrida la mitad del torneo, Nacional se quedó sin director técnico: Jadson Viera dejó su cargo y quien asumió en su lugar fue Jorge Bava.

Calendario completo, días y horarios del Grupo L

Miércoles, 17 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

19:00 Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium

Martes, 23 de junio 2026

16:00 Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium

19:00 Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

Sábado, 27 de junio 2026

17:00 Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium

17:00 Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium

¿Cuándo inicia el Mundial 2026? Fechas de inicio y final de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026, que se jugará a lo largo de tres países, México, Estados Unidos y Canadá comienza el jueves 11 de junio de 2026 y finaliza el domingo 19 de julio. Cabe recordar que el juego inaugural de la competencia será protagonizado por México y Sudáfrica, en el majestuoso estadio Azteca.

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