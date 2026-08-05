Luis Figo pide la salida de Gianni Infantino: “No es demasiado tarde para salvar al fútbol”

El exfutbolista portugués cuestionó el proyecto comercial de la FIFA y acusó a su presidente de actuar sin transparencia

Figo junto a Infantino en 2016 | VALERIANO DI DOMENICO / AFP

Luis Figo pidió públicamente la renuncia de Gianni Infantino a la presidencia de la FIFA mediante una carta firmada por el exfutbolista y publicada por el diario británico Daily Mail. El portugués centró su postura en la gestión del dirigente suizo y en el FIFA Forward Enterprise, proyecto que pretendía abrir a inversionistas privados una participación en las operaciones comerciales de las principales competencias del organismo, entre ellas el Mundial.

El posicionamiento representa un cambio respecto a 2016, cuando Figo respaldó la llegada de Infantino al cargo después de la crisis institucional que atravesaba la FIFA. Diez años más tarde, el exjugador del Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán trabaja como asesor de fútbol de la UEFA y considera que el organismo necesita un cambio de dirección.

“Podría escribir 10 mil palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse”, escribió Figo. También afirmó que, durante sus dos décadas como profesional, conoció diferentes comportamientos dentro del deporte, pero calificó lo ocurrido durante los últimos días como “el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta” que ha presenciado.

Una parte central de la carta se dirige al proyecto de FIFA Forward Enterprise, que contemplaba vender una participación de la estructura encargada de gestionar derechos comerciales y torneos como las Copas Mundiales. Figo cuestionó que Infantino no informara previamente a las 211 asociaciones miembro sobre los riesgos, las condiciones y las consecuencias a largo plazo de la propuesta.

El portugués también puso bajo revisión el posible beneficio económico que el presidente de la FIFA habría obtenido dentro de la nueva estructura. “Si era tan buena idea, ¿por qué no se lo dijiste a tus miembros cuando los tenías a todos reunidos en una sala antes de la final del Mundial?”, planteó el ganador del Balón de Oro de 2000. “No es honesto cuando no mencionas que, después de haber entregado la Copa del Mundo en bandeja de plata a tus colegas en Washington D.C., te van a dar un trabajo que vale cinco veces tu salario actual”.

Figo señaló que el dinero del fútbol debe destinarse a construir instalaciones, formar entrenadores y ampliar las oportunidades para las nuevas generaciones. Además, mencionó las reservas económicas de la FIFA y sostuvo que esos recursos debían ser considerados antes de permitir la entrada de capital externo en una empresa vinculada con la explotación comercial de sus competencias.

La carta también retoma las acusaciones del príncipe Ali Bin Al Hussein, presidente de la Federación Jordana de Fútbol, quien denunció que recibió una propuesta de ayuda institucional condicionada a respaldar la continuidad de Infantino. El mensaje de Figo aparece después del rechazo de la UEFA al proyecto comercial y del retiro de apoyos de distintas federaciones rumbo a las elecciones de marzo de 2027.

“Infantino ha degradado el cargo de presidente de la FIFA, el cual prometió enaltecer”, escribió Figo antes de cerrar su texto con una solicitud directa: “Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora”. El portugués disputó cerca de 800 partidos a nivel de clubes, representó 127 veces a su selección y trabaja como asesor de la UEFA desde 2017.

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