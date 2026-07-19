Leandro Paredes y Gavi protagonizan bronca tras la final del Mundial 2026

El argentino tomó del cuello y golpeó la cara del jugador del Barcelona en un par de ocasiones

Paredes tuvo un encontronazo con Gavi. | Reuters

La final del Mundial 2026 entre España y Argentina terminó con una escena de tensión después del silbatazo final. Mientras los futbolistas españoles celebraban la conquista del título mundial, jugadores de ambas selecciones protagonizaron un enfrentamiento en el terreno de juego que obligó a la intervención de compañeros y cuerpos técnicos para controlar los ánimos.

El conflicto comenzó cuando Leandro Paredes se acercó a Eric García tras el pitazo definitivo. El mediocampista argentino, capitán de Boca Juniors, fue directamente a buscar al defensor español y terminó empujándolo hasta provocar su caída al césped. Antes del contacto, Paredes también habría tomado del cuello al futbolista de España durante el intercambio inicial.

LA PELEA DEL FINAL 🇦🇷🇪🇸



▶ Leandro Paredes fue a buscar los jugadores de España en el final del partido



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Los jugadores de ambas selecciones reaccionaron de inmediato para separar a sus compañeros. En medio del intento por calmar la situación apareció Gavi, quien terminó involucrado en el enfrentamiento después de un cruce con Thiago Almada. El futbolista español no se alejó del conflicto y volvió a encarar a Paredes, quien respondió con otro empujón que mandó al suelo al jugador de Barcelona.

La tensión continuó durante algunos segundos más. Después de levantarse, Gavi volvió a acercarse al mediocampista argentino, quien nuevamente tuvo contacto físico con el español y le dio algunos manotazos en el rostro antes de que el resto de los futbolistas interviniera para detener el altercado.

Ante la pelea, los cuerpos técnicos ingresaron al campo para intentar separar a los jugadores. Walter Samuel y Lionel Scaloni fueron algunos de los integrantes del equipo argentino que participaron en el intento por calmar la situación, mientras el resto de futbolistas de España y Argentina ayudaron a evitar que el enfrentamiento aumentara.

Leandro Paredes, maçın ardından İspanyol futbolculara saldırdı.pic.twitter.com/SLNG5kjPhy — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) July 19, 2026

Las imágenes del cierre de la final contrastaron con la celebración española por el campeonato mundial. La victoria de La Roja quedó acompañada por una escena polémica en los minutos posteriores al encuentro, con Paredes y Gavi como protagonistas de un intercambio que generó tensión después del partido por el título de la Copa del Mundo.

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