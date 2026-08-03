Estados Unidos

Pochettino y la sangre nueva de Estados Unidos rumbo al Mundial 2030

Publicado por Gael Gonzalez Flores

El cuadro de las barras y las estrellas apostaron por la continuidad del argentino pensando en el proceso a la Copa Mundial del 2030

El cuadro de las barras y las estrellas apostaron por la continuidad de Pochettino pensando en el proceso a la Copa Mundial del 2030
Pochettino tiene una nueva generación de futbolistas. | Reuters.

Estados Unidos apostó por seguir con Pochettino, y con ello podría mantener gran parte de la base que disputó la Copa Mundial del 2026, pero también asoma una nueva generación plagada de talento que sueñan con poder estar en la próxima Copa del Mundo. El técnico argentino ha convocado a 62 jugadores a la selección nacional durante su proceso, de los cuales cuatro hicieron su debut y no solo eso, sino que además fueron al Mundial del 2026, y se volvieron piezas importantes en el mismo. Lee la nota completa aquí.

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