FA y Gales retiran su apoyo a Gianni Infantino tras la polémica de FIFA Forward Enterprise

Las federaciones inglesa y galesa revocarán su respaldo a la reelección del presidente de la FIFA después del rechazo al proyecto FFE

Gianni Infantino se queda sin el respaldo de FA y Gales | Reuters

La Federación Inglesa de Fútbol y la Federación Galesa de Fútbol decidieron retirar su apoyo a la reelección de Gianni Infantino como presidente de la FIFA. Las medidas se producen después de la controversia generada por FIFA Forward Enterprise, proyecto que contemplaba permitir inversiones privadas minoritarias en una filial encargada de gestionar los derechos comerciales y eventos del organismo.

La FA retirará la carta de apoyo enviada a Gianni Infantino

De acuerdo a medios como la BBC y Sky Sports, FA escribirá al dirigente suizo para dejar sin efecto una carta anterior en la que respaldaba su candidatura para el periodo 2027-2031. La federación inglesa se suma así a la estrategia de varias asociaciones europeas que buscan revisar el liderazgo y los procesos de gobernanza de la FIFA.

El cambio de postura ocurre después de que la FA expresara públicamente su rechazo a FIFA Forward Enterprise. El organismo inglés señaló que respaldaba la posición colectiva de Europa y sostuvo que la Copa Mundial pertenece al fútbol, por lo que se opuso a la transferencia de participaciones de las competiciones a inversionistas privados.

We fully support UEFA’s position. It is time for a full and robust review of FIFA’s leadership and governance to ensure that the global game is run transparently, for the benefit of all 211 member nations and with the long term stewardship of football at its heart. https://t.co/E2jw4HQ1wS — The FA (@FA) August 1, 2026

La decisión también coloca bajo revisión el respaldo que Inglaterra había ofrecido a Infantino cuando no existía otro candidato confirmado. Debbie Hewitt, presidenta de la FA y vicepresidenta de la FIFA, había participado en actos institucionales junto al dirigente durante el Mundial 2026, incluida la entrega de una camiseta de Inglaterra antes de la semifinal disputada frente a Argentina.

Infantino tiene previsto buscar un nuevo mandato durante el Congreso de la FIFA que se celebrará en Marruecos en marzo de 2027. Para ganar la elección necesita al menos 106 votos de las 211 federaciones afiliadas, aunque el retiro de apoyos europeos podría abrir la puerta a la presentación de un candidato opositor.

Gales retira oficialmente su respaldo a la reelección de Infantino

La Federación Galesa se convirtió en la primera asociación nacional que anunció formalmente la retirada de su apoyo a Infantino. La FAW informó a la FIFA que ya no respaldará su candidatura para continuar al frente del organismo durante el periodo comprendido entre 2027 y 2031.

“Los recientes fallos en materia de buena gobernanza, procesos, liderazgo, valores, gestión de las partes interesadas, comunicaciones y criterio nos han llevado a una situación en la que el Sr. Infantino ha perdido la confianza de la FAW para seguir al frente del fútbol mundial”, señaló el organismo galés.

La FAW agregó que no priorizar los intereses del fútbol representa una situación que no puede aceptar. Su postura se produjo después de que FIFA Forward Enterprise planteara abrir una participación para capital privado en la estructura comercial encargada de competencias como la Copa Mundial.

La UEFA y sus 55 asociaciones rechazaron de forma conjunta la propuesta y solicitaron garantías de que las competiciones no serían abiertas a la propiedad privada. El organismo europeo también analiza acciones legales y pidió conservar documentos, correos electrónicos, mensajes y registros relacionados con el desarrollo y la estructura financiera del proyecto.

Infantino no ha comunicado una intención de renunciar y mantiene respaldo entre federaciones de África, Asia y otras regiones. La presión también podría trasladarse al Consejo de la FIFA, donde una reunión extraordinaria puede ser solicitada por 19 de sus 37 integrantes, mientras continúa la definición del escenario electoral rumbo al Congreso de 2027.

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