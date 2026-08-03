Hugo Rodallega pone el pecho tras el empate con Once Caldas y destaca su amistad con Dayro Moreno

Tras el empate ante a Once Caldas, Hugo Rodallega evalúa el desempeño de Santa Fe y reconoce el buen nivel del equipo rival.

Hugo Rodallega, delantero de Independiente Santa Fe | Vizzor Image

Hugo Rodallega es uno de los jugadores de mayor liderazgo en Independiente Santa Fe, pues su experiencia y aporte en cancha son ítems que marcan la diferencia dentro del equipo. En el más reciente partido del ‘León’, que fue un empate con Once Caldas, el delantero dejó ver esas características al hablar de lo sucedido en el campo.

En líneas generales fue un encuentro parejo y con ambos elencos buscando sumar de a tres, aunque se esperaba que el ‘Cardenal’ saliera triunfante de El Campín. Esa igualdad le permitió sumar al conjunto bogotano sus primeros tres puntos en la Liga BetPlay, pues venía de una derrota ante Águilas Doradas.

Hay varios aspectos de mejora para los dirigidos por Pablo Repetto de cara a lo que viene, esto pensando en empezar a tomar vuelo en el rentado local. Rodallega expuso algunos de ellos en zona mixta, ya que considera que está faltando entendimiento a la hora de la toma de decisión entre sus compañeros.

Reconocimiento al rival

“Buen partido, Once Caldas juega muy bien. Felicitar al profe ‘Arriero’ y a sus jugadores, tienen un equipo que se ve muy bien trabajado. Nosotros intentamos hacer también lo nuestro, se vio un ida y vuelta interesante y por eso los cuatro goles de esta noche. Le damos valor al punto, no nos vamos conformes porque en casa siempre buscamos ganar”.

Mejorar mantener el resultado y la precisión

“Estuvimos en ventaja las dos veces y ellos desde atrás nos empatan en dos ocasiones. Será algo para revisar, obviamente el cuerpo técnico y nosotros mismos haremos nuestro análisis, la autocrítica que hay que tener siempre y que no nos siga pasando porque la idea no es empatar este tipo de partidos”.

“Hoy hubo imprecisión, yo fui el primero que le dije a los muchachos que no sé qué me pasaba. Erré dos o tres pases que normalmente no se erran. Son situaciones que uno ya sabe dominar, pero hoy no teníamos esa claridad y eso nos costó en la parte de adelante a pesar que conseguimos marcar dos goles, pero sí somos conscientes que hoy no estuvimos finos”.

Su amistad con Dayro Moreno

“Llevamos 20 años siendo parceros, es un gran amigo que me ha dado no solo el fútbol, es un gran amigo de la vida porque en cualquier momento que necesito para conversar con él está ahí y viceversa. Es un cariño que tenemos los dos el uno para el otro”.

🦁🗣️ Hugo Rodallega tras el empate de Santa Fe con Once Caldas: “Hoy hubo imprecisión. Fui el primero que le dije a los muchachos ‘no sé qué me pasaba, me sentía impreciso”https://t.co/g4kPB2d8vR pic.twitter.com/9X3u6s3j0Z — Caracol Deportes (@CaracolDeportes) August 3, 2026

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