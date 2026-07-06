Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, los colombianos que jugaron con Suiza en el Mundial

Dos jugadores con raíces colombianas, fueron parte de la Selección de Suiza y fueron convocados por dicho país para jugar Copa del Mundo.

Johan Vonlanthen, colombo-suizo/ BORIS HORVAT / AFP.

Colombia y Suiza se citarán este 7 de julio en el Estadio BC Place Vancouver en Canadá. Tanto sudamericanos como europeos buscan un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026. De acá saldrá el rival de la llave entre Argentina y Egipto. Se vienen unos enfrentamientos emocionantes este martes en el certamen.

Sin embargo entre esas historias que se encuentran en la previa de estos enfrentamientos de el Mundial, se encuentra la de Alessandro Frigerio y Johan Vonlanthen, dos jugadores con orígenes colombianos que supieron representar a la Selección de Suiza en citas orbitales y que desarrollaron su vida futbolística en dicho país.

Alessandro Frigerio

Alessandro Frigerio Payán, nacido el 15 de noviembre de 1914 en Tumaco, Nariño; hijo del suizo Reinaldo Frigerio y de la colombiana María Payán, pasó su infancia entre Tumaco y Buenaventura, no obstante para su juventud sus padres deciden trasladarse a Europa; en el ‘Viejo Continente’ fue delantero de los clubes FC Lugano, Young Fellows Zürich y Servette.

Medios de aquella época reseñan que Frigerio registran que en 299 partidos anotó 277 goles en la Primera División de Suiza. Allí también fue campeón de la Copa de Suiza de 1936 con Young Fellows y la Liga de 1941 con Lugano.

En cuanto a su nivel en la Selección, jugó las Eliminatorias de Europa de 1933, en donde marcó un gol ante Yugoslavia. Además fue parte de la convocatoria de Suiza para el Mundial de Francia 1938, convirtiéndose en el primer futbolista nacido en Colombia en jugar una Copa del Mundo, pero no sumó minutos. Aseguró la revista Futbol Pazifico.

Johan Vonlanthen Benavides

Nacido en Santa Marta, Magdalena el 1 de febrero de 1986. Después de haber vivido en su infancia en Colombia, viajó con su madre a sus 12 años de edad con Roger Vonlanthen. Se instalaron en Flamatt, Suiza. En sus inicios en el fútbol fue como portero, pero después se dio cuenta de sus habilidades como delantero y allí se preparó.

Debutó a nivel profesional en el Young Boys de Suiza, también tuvo pasos por PSV Endoven de Holanda, Bresica Calcio de Italia, NAC Breda de Países Bajos, Red Bull Salzburg de Austria, FC Zürich de Suiza, Águilas Doradas de Colombia y Grasshopper, Servette Genève, FC Wil de Suiza; a finales del 2018 le puso fin a su carrera como futbolista.

En cuanto a su desempeño en la Selección de Suiza, es reconocido como el segundo futbolista más joven en marcar un gol en una Eurocopa, por detrás de Lamine Yamal. Jugó un total de 40 partidos, anotó 7 goles y fue parte de la convocatoria de dicho país para la disputa de la Copa del Mundo de Alemania 2006, donde los europeos jugaron hasta los octavos de final.

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