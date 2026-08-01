El plan de Infantino divide al fútbol: UEFA y Concacaf dicen no, FMF revisa

El proyecto FIFA Forward Enterprise para atraer capital privado mediante una filial comercial ha provocado tensiones globales

El proyecto FIFA Forward Enterprise abrió una discusión entre la FIFA, las confederaciones y sus federaciones miembro en cuestión de tres días. La iniciativa impulsada por el presidente del máximo organismo del fútbol, Gianni Infantino, propone crear una filial para concentrar las operaciones comerciales y la organización de los torneos, además de incorporar capital privado mediante la venta de una participación minoritaria.

La UEFA respondió con la amenaza de retirar a sus 55 federaciones de las competencias organizadas por la FIFA, mientras Concacaf pasó de cuestionar el procedimiento a rechazar formalmente la propuesta junto con sus 41 asociaciones. En México, la Federación Mexicana de Fútbol comunicó que estudiará el proyecto antes de tomar una decisión, pese al pronunciamiento emitido por la confederación regional.

¿Qué es FIFA Forward Enterprise y cuándo presentó FIFA el proyecto?

La cronología comenzó el 28 de julio de 2026, cuando la FIFA abrió una consulta entre sus 211 asociaciones miembro sobre FIFA Forward Enterprise. La nueva empresa agruparía derechos de transmisión, patrocinios, boletaje, licencias y la operación de las competencias internacionales, aunque la FIFA conservaría el control de la filial y de las decisiones deportivas, regulatorias y de calendario.

El plan establece la posibilidad de reunir hasta 4 mil 200 millones de dólares mediante inversionistas que adquirirían participaciones minoritarias y sin control operativo. La valoración inicial de la empresa sería de 20 mil millones de dólares. Según la FIFA, los recursos permitirían elevar de ocho a 20 millones de dólares el financiamiento base para cada federación durante el ciclo 2027-2030.

La creación de FIFA Forward Enterprise no quedó aprobada con su presentación. Para entrar en funcionamiento necesita el respaldo de la mayoría de las asociaciones nacionales y las autorizaciones correspondientes del Consejo de la FIFA. El organismo sostuvo que los beneficios netos de la empresa regresarían al desarrollo del fútbol y que los inversionistas externos no tendrían participación en la gobernanza.

CAF, AFC y otros organismos analizan la propuesta FIFA Forward Enterprise

La discusión alrededor de FIFA Forward Enterprise continuó con la participación de otras confederaciones y organismos del fútbol internacional el mismo 29 de julio. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) informó que recibió la comunicación oficial de la FIFA sobre la iniciativa y que analizará sus alcances durante una reunión del Comité Ejecutivo encabezada por su presidente, Patrice Motsepe. El organismo africano señaló que mantendrá conversaciones con la FIFA, las demás confederaciones y las partes involucradas con el objetivo de evaluar mecanismos que permitan aumentar los recursos destinados al desarrollo del fútbol.

Por su parte, otras organizaciones expresaron dudas sobre la propuesta. FIFPRO Europe manifestó preocupación por el posible impacto del proyecto en la gobernanza del fútbol, el calendario internacional y el bienestar de los jugadores, al considerar que una iniciativa de esta magnitud requiere una consulta amplia con todos los sectores involucrados.

También se sumaron críticas desde Europa. LaLiga, la Unión de Clubes Europeos de Fútbol (UEC), la Federación Francesa de Fútbol (FFF), LaLiga de España y la Federación Inglesa (FA) pidieron mayor transparencia y cuestionaron la falta de información detallada sobre el funcionamiento de la nueva estructura comercial planteada por la FIFA.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) también solicitó claridad y una consulta más amplia antes de avanzar con cualquier cambio. El organismo asiático señaló que una iniciativa relacionada con la comercialización de competencias internacionales debe respetar principios de buena gobernanza y procesos establecidos dentro del fútbol mundial.

UEFA amenaza con dejar los torneos organizados por FIFA

La respuesta europea alcanzó su punto principal el 30 de julio, cuando la UEFA convocó una reunión de emergencia con sus 55 federaciones nacionales. Tras el encuentro, el organismo anunció que sus selecciones no participarían en competencias de la FIFA mientras el proyecto continuara vigente, una determinación que podría incluir torneos varoniles, femeniles y de categorías juveniles.

La UEFA condicionó su regreso a que la propuesta fuera retirada en su totalidad y FIFA entregara garantías sobre la propiedad de sus competencias. El organismo europeo señaló que la entrada de inversionistas crearía obligaciones de rentabilidad y presión comercial sobre la administración de los torneos. También cuestionó que el modelo llegara a las federaciones sin una consulta previa con los órganos involucrados.

Los torneos que se perderían las selecciones europeas | Reuters

La postura europea colocó sobre la mesa una posible afectación inmediata. El Mundial Femenil sub 20 de Polonia, programado para septiembre de 2026, sería la primera competencia de FIFA alcanzada por la decisión, en caso de que las federaciones europeas mantengan el anuncio y no exista un acuerdo antes del inicio del torneo.

Concacaf cuestiona el proceso y después rechaza la propuesta

Concacaf emitió una primera reacción el 29 de julio. La confederación aseguró que conoció el proyecto mediante reportes periodísticos y, posteriormente, por un comunicado de prensa. También expresó su preocupación por la falta de un proceso previo y por la divulgación de los detalles antes de una discusión con las confederaciones, los órganos de gobierno y las partes involucradas.

Un día después, Concacaf reunió a los presidentes de sus 41 asociaciones miembro, a su Consejo y a sus representantes ante el Consejo de la FIFA. La reunión terminó con el rechazo de FIFA Forward Enterprise por parte de la confederación y sus federaciones, entre las que se encuentra la FMF como representante del fútbol mexicano.

Concacaf explicó que durante el encuentro se presentaron dudas sobre el plazo entregado para responder, la falta de una revisión de los órganos de gobernanza y la necesidad de recurrir al capital privado después de los ingresos generados por el Mundial 2026. La confederación propuso analizar el uso de las reservas de la FIFA para aumentar el financiamiento de sus programas de desarrollo.

Además del rechazo, Concacaf encargó a sus integrantes del Consejo de la FIFA abrir conversaciones sobre el uso de las reservas disponibles y solicitar que cualquier proyecto futuro respete los procesos establecidos en los estatutos del organismo. El comunicado regional estableció que la propiedad de las competencias debía permanecer dentro de la estructura del fútbol.

¿Qué respondió la Federación Mexicana de Fútbol?

La FMF publicó su postura el mismo 30 de julio. En su comunicado, explicó que recibió la notificación de FIFA el martes 28 y que participará en mesas de trabajo para obtener información y documentación sobre el nuevo modelo comercial.

La Federación Mexicana de Fútbol informó que estudiará los objetivos, el alcance y las implicaciones del mecanismo antes de tomar una decisión que pueda influir en el desarrollo del fútbol mexicano. El documento no anunció un respaldo al proyecto, pero tampoco presentó un rechazo individual como el comunicado difundido por Concacaf.

Mikel Arriola durante el 2026 | Imago7

Las dos comunicaciones colocaron mensajes distintos dentro de la misma región. Concacaf afirmó que la propuesta fue rechazada por sus 41 asociaciones miembro, mientras la FMF indicó que todavía agotará su proceso de revisión. Hasta el momento, la federación mexicana no estableció una fecha para anunciar su resolución ni explicó cómo se relacionará su análisis con la postura colectiva.

CONMEBOL pide más información a la FIFA, pero reitera: “El fútbol está primero”

La Conmebol informó que mantiene en análisis el proyecto FIFA Forward Enterprise y reiteró que cualquier decisión comercial debe estar subordinada a los intereses del deporte. Bajo el mensaje “Primero está el fútbol”, el organismo reconoció la importancia de generar recursos, pero advirtió que las medidas financieras no pueden imponerse sobre los valores, la estructura y las personas que integran el fútbol.

Desde que recibió la propuesta, la confederación abrió consultas con sus federaciones afiliadas y convocó a su Consejo para revisar el alcance del modelo. Además, solicitó a la FIFA información adicional sobre la estructura, la gobernanza, la participación de inversionistas privados y la administración de los recursos vinculados con las competiciones.

La Conmebol no anunció una aprobación ni un rechazo definitivo, aunque aseguró que su postura se definirá mediante los canales institucionales y con base en los principios de consulta, responsabilidad y gobernanza. El organismo también llamó a mantener la unidad entre federaciones y confederaciones, y sostuvo que los intereses económicos no deben determinar por sí solos el rumbo del fútbol.

FIFA responde a las críticas y defiende el objetivo de FIFA Forward Enterprise

Finalmente, el 30 de julio la FIFA respondió a los cuestionamientos generados por FIFA Forward Enterprise y aseguró que la iniciativa todavía se encuentra en una etapa de consulta con sus 211 asociaciones miembro. El organismo rechazó que el proyecto implique vender el fútbol o entregar el control de sus competencias a inversionistas privados, y afirmó que ninguna modificación avanzará sin el respaldo mayoritario de sus federaciones.

La institución explicó que la propuesta busca crear una subsidiaria encargada de concentrar operaciones comerciales como derechos de transmisión, patrocinios, licencias, boletaje y hospitalidad, pero bajo propiedad y control de la FIFA. Según el organismo, los recursos adicionales obtenidos se destinarían al desarrollo del fútbol mediante programas de infraestructura, formación y crecimiento en las distintas federaciones.

La FIFA también señaló que cada asociación debe analizar la iniciativa de manera individual y participar en el proceso de consulta, después de que UEFA y Concacaf expresaran su rechazo al proyecto. El organismo aseguró que FIFA Forward Enterprise aún puede ser aprobada, modificada o descartada, mientras continúa el debate sobre su impacto económico y administrativo en el fútbol internacional.

El proyecto permanece en fase de consulta. FIFA necesita el respaldo de la mayoría de sus 211 federaciones y la aprobación del Consejo antes de constituir la filial, por lo que FIFA Forward Enterprise todavía no controla los derechos comerciales ni la operación de la Copa Mundial o de las demás competencias internacionales.

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