Vibra México rumbo al Mundial 2026: precio y preventa de boletos para Carín León y Alejandro Fernández en el Auditorio Nacional

Compra tus boletos para “México Vibra” con Alejandro Fernández y Carín León en el Auditorio Nacional. Preventa en abril, precios de hasta $9,345. ¡No te lo pierdas!

Un concierto para calentar motores rumbo al Mundial | @MexicoCity26

La ruta cultural hacia la Copa del Mundo 2026 ya tiene una de sus paradas más visibles en la Ciudad de México. “México Vibra” fue presentado como un par de conciertos en el Auditorio Nacional para acompañar la antesala del torneo con una producción enfocada en la música mexicana y en el ambiente que rodeará al arranque del Mundial.

El proyecto reúne a figuras de distintas generaciones y géneros, con Alejandro Fernández como uno de los nombres estelares del 9 de junio y Carín León como la carta fuerte del 10 de junio, dentro de una cartelera que también contempla a Emmanuel, Mijares, Lucero, Carla Morrison, Banda El Recodo y Timbiriche.

Para quienes estaban esperando la salida de entradas, la venta se realizará por Fanki, con preventa exclusiva para tarjetas Visa los días 16 y 17 de abril, mientras que la venta general arranca a partir del 18 de abril. Además, cada usuario podrá comprar hasta seis boletos, de acuerdo con los reportes publicados este 16 de abril.

El dato que más mueve al público es el precio, y ahí ya hay un avance importante: la cartelera del Auditorio Nacional muestra un tabulador para “México Vibra” en la fecha ya desplegada en su sitio, lo que permite dimensionar cuánto habrá que pagar para ver una de las noches que acompañarán el camino de México hacia el Mundial 2026.

“México Vibra” ya tiene fechas de preventa y venta general para sus conciertos en el Auditorio Nacional. 🎶✨



¿Están listos? 🔥#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/UKZO3W9wRR — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) April 16, 2026

Boletos para Vibra México: precio y preventa para el concierto Carín León y Alejandro Fernández

El rango visible en la cartelera oficial del Auditorio Nacional va de $1,105 a $9,345 pesos. El desglose publicado marca Preferente A en $9,345; Preferente B en $8,925; Preferente C en $8,400; Preferente D en $7,875; Luneta A en $6,825; Luneta B en $6,300; Luneta C y Balcón A en $5,250; Balcón B en $4,200; Balcón C en $3,675; Primer piso A en $3,300; Primer piso B en $2,750; Primer piso C en $2,475; Primer piso D en $2,200; Segundo piso A en $1,950; Segundo piso B en $1,625; Segundo piso C en $1,300; y Segundo piso D en $1,105 pesos.

La preventa Visa del 16 y 17 de abril y la venta general desde el 18 de abril son las fechas que hoy concentran la atención de los fans.

¿Cuándo y dónde estarán en concierto juntos, Carín León y Alejandro Fernández?

“México Vibra” se realizará los días 9 y 10 de junio de 2026 en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, en Paseo de la Reforma 50, Polanco. No aparecen como coestelares en una misma noche, sino como figuras principales de dos fechas distintas: Alejandro Fernández encabeza el 9 de junio y Carín León toma el turno principal el 10 de junio.

La apuesta de fondo es convertir esos conciertos en una antesala musical del Mundial, con una narrativa que, según la presentación del Auditorio Nacional, recorre la historia musical de México desde 1930 hasta la actualidad, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Minería y por artistas de distintas épocas. Así, el camino al partido inaugural también se jugará en el escenario, con dos noches que buscan mezclar identidad mexicana, espectáculo y fiebre mundialista en uno de los recintos más importantes del país.

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