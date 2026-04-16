¡Dura baja para Cruz Azul! Nico Ibáñez sufre desgarro que lo deja fuera parte de la Liguilla

La Máquina podría contar con el regreso del futbolista argentino en caso de avanzar a las semifinales o a la final del torneo

Nico Ibáñez se perdería el inicio de la Liguilla | Imago7

Mal y de malas en Cruz Azul, pues después de ser eliminado de la Concacaf Champions Cup 2026, el club anunció el parte médico de la lesión del delantero argentino Nicolás Ibáñez, luego de presentar una dolencia muscular en el pasado Clásico Joven contra América en la cancha del Estadio Azteca.

De acuerdo con el comunicado del cuerpo médico de La Máquina, Ibáñez sufrió una ruptura muscular en el gastrocnemio; es decir, un desgarro en la pantorrilla de la pierna derecha, por lo que estará fuera de las canchas para iniciar su recuperación al menos, poco más de un mes.

Sin embargo, no todo es negativo al interior de La Noria, pues lo que parecía en un inicio una posible ruptura del tendón de Aquiles, la cual fue descartada inmediatamente, se convirtió en algo menor. Aún así, este escenario alejaría a Ibáñez de las canchas por seis semanas, regresando para una eventual fase de semifinales o para la final del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Cruz Azul informa que, una vez que mejoraron las condiciones de inflamación, hoy se aplicaron las pruebas de imagen a nuestro jugador Nicolás Ibáñez. El cuerpo médico institucional pudo confirmar una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha, sin afectación en el tendón de Aquiles. Su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de su recuperación”, indicaron los capitalinos.

La sensible baja del argentino deja al timonel Nicolás Larcamón con un pequeño margen en cuanto a su plantilla se refiere a la hora de atacar, pues únicamente Gabriel ‘Toro’ Fernández y Mateo Levy serán los delanteros nominales de cara a la recta final del Clausura 2026, donde la máquina buscará dejar atrás la racha de siete partidos sin triunfo entre Liga y la Copa de Campeones Concacaf.

Nico tuvo un impacto inmediato desde su llegada a Cruz Azul, donde en tan solo trece partidos ya acumulaba cuatro goles y una asistencia, números que extrañarán en el club para poder terminar la sequía de cinco años sin título de liga.

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