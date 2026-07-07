Portugal

Zlatan: “El Mundial va a extrañar a Cristiano Ronaldo”

Publicado por Redacción Claro Sports

El ex jugador sueco habla tras la eliminación de Portugal

Zlatan habla sobre la eliminación de Cristiano Ronaldo
Zlatan habla sobre la eliminación de Cristiano Ronaldo | REUTERS/Kai Pfaffenbach

Portugal quedó fuera del Mundial ante España y, con ello, llegó el fin de la carrera de Cristiano Ronaldo en los Mundiales. CR7 confirmó que no intentará llegar a la Copa del Mundo del 2027 y una figura de la talla de Zlatan Ibrahimovic asegura que el torneo le extrañará.

El ex futbolista sueco, quien funge como analista de FOX durante la Copa del Mundo, aseguró que el torneo pierde con el adiós del astro portugués. Puedes leer las palabras completas de Zlatan en este enlace.

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