Messi, Mbappé y Ferran Torres compiten por el Gol del Mundial 2026: así puedes votar por tu favorito

La FIFA abrió las votaciones para el gol del torneo donde destacan grandes anotaciones de Argentina, Francia, España y hasta Cabo Verde

Vota por tu gol favorito del Mundial 2026. | Reuters.

La FIFA abrió la votación para elegir el Gol de la Copa Mundial 2026, un reconocimiento que pondrá a competir a 12 anotaciones que marcaron diferencia durante el campeonato celebrado en México, Estados Unidos y Canadá.

Después de cinco semanas de competencia y con España como campeona del mundo tras vencer a Argentina (1-0) en la final disputada en Nueva York/Nueva Jersey, el organismo internacional seleccionó los mejores goles de un torneo que registró 308 anotaciones, con un promedio cercano a tres goles por partido.

Entre los candidatos aparecen figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Erling Haaland, además de jugadores que protagonizaron momentos destacados para sus selecciones. La lista también incluye el tanto de Ferran Torres en la final, que le dio a La Roja su segundo título mundial.

La votación estará disponible aquí para los aficionados hasta el 27 de julio. Una vez cerrado el proceso, la FIFA dará a conocer el gol ganador del torneo.

Los 12 goles nominados al Mejor Gol del Mundial 2026

Wilson Isidor | Haití vs Marruecos (2-4), fase de grupos, 24 de junio

El delantero haitiano sorprendió con un disparo desde el sector izquierdo que combinó potencia y precisión para colocarse en la escuadra de la portería defendida por Yassine Bounou.

Kerim Alajbegovic | Bosnia y Herzegovina vs Qatar (3-1), fase de grupos, 24 de junio

El futbolista de 18 años protagonizó una acción individual con regate ante dos defensores antes de sacar un disparo desde la frontal del área imposible para el guardameta rival.

Julian Álvarez | Argentina vs Suiza (3-1), octavos de final, 11 de julio

Cuando el partido estaba cerca de definirse en penales, el delantero argentino apareció con una definición con efecto desde fuera del área para darle ventaja a la Albiceleste durante la prórroga.

Jude Bellingham | Inglaterra vs Francia (4-6), semifinal, 18 de julio

El mediocampista inglés cerró un partido lleno de goles con una carrera desde su propio campo, superó a Maxence Lacroix y definió con un disparo colocado.

Sidny Lopes Cabral | Cabo Verde vs Argentina (2-3), octavos de final, 3 de julio

El jugador caboverdiano recibió por la banda izquierda, recortó hacia el centro y sacó un disparo con curva que superó a Emiliano Martínez para uno de los goles más recordados del debutante mundialista.

Erling Haaland | Noruega vs Brasil (2-0), octavos de final, 5 de julio

El atacante noruego controló dentro del área brasileña y definió con un potente disparo que se metió en la escuadra ante la mirada de Alisson.

Elijah Just | Nueva Zelanda vs Irán (2-2), fase de grupos, 15 de junio

Tras una combinación con Chris Wood y Sarpreet Singh, Just recibió dentro del área y culminó la jugada con una definición por encima del portero iraní.

Daizen Maeda | Japón vs Suecia (1-1), fase de grupos, 25 de junio

El atacante japonés cerró una jugada colectiva con una definición precisa después de una combinación entre Ritsu Doan y Ayase Ueda.

Kylian Mbappé | Francia vs Senegal (3-1), fase de grupos, 16 de junio

El delantero francés sorprendió con un disparo desde 32 metros que venció a Edouard Mendy y significó su gol número 58 con la selección nacional.

Lionel Messi | Argentina vs Argelia (3-0), fase de grupos, 16 de junio

El capitán argentino recibió de espaldas, avanzó hacia la frontal del área y sacó un remate con potencia y efecto que superó a Luca Zidane.

Eldor Shomurodov | Uzbekistán vs RD Congo (1-3), fase de grupos, 28 de junio

El capitán uzbeko protagonizó el primer gran momento de su selección en una Copa del Mundo con una definición por encima del arquero rival.

Ferran Torres | España vs Argentina (1-0), final, 19 de julio

El gol que definió la final también forma parte de la lista gracias a una jugada colectiva que inició con un cabezazo de Nico Williams y terminó con una definición de primera intención con la pierna izquierda de Torres.

La FIFA cerrará el proceso de elección el 27 de julio, fecha en la que se conocerá cuál fue considerado por los aficionados como el mejor gol de la Copa Mundial 2026.

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