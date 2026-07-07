Oficial: Óscar Santis fue presentado en Malasia con un sensacional video

Su salida al fútbol asiático se produce tras un ciclo exitoso con Antigua GFC.

Óscar Santis, nuevo legionario de la Selección de Guatemala | Reuters

Óscar Santis ya fue anunciado como nuevo futbolista del Brunei DPMM FC, club que competirá en la próxima edición de la Superliga de Malasia. El delantero guatemalteco fue incorporado como uno de los refuerzos para la nueva temporada y comienza una etapa que marcará su regreso al fútbol internacional después de su paso por la Liga Nacional.

La confirmación de su fichaje no pasó desapercibida. El equipo asiático eligió una estrategia diferente para comunicar la llegada del atacante, utilizando un video publicado en redes sociales que mantuvo la expectativa hasta el momento de revelar su identidad. La propuesta llamó la atención de los seguidores del club y también tuvo una amplia repercusión entre los aficionados guatemaltecos.

Santis vuelve a apostar por el fútbol internacional

Con este movimiento, el seleccionado nacional vuelve a asumir el desafío de competir fuera de Guatemala. Después de consolidarse como una de las referencias ofensivas de Antigua GFC, el atacante decidió continuar su carrera en el extranjero, donde buscará mantener el nivel que mostró durante las últimas temporadas.

Su salida se produce tras un ciclo exitoso con el conjunto colonial. Durante ese período fue protagonista en la obtención del bicampeonato nacional y se convirtió en uno de los futbolistas más constantes del campeonato, rendimiento que también trasladó a la Selección de Guatemala con actuaciones importantes en competencias oficiales.

El traspaso representa la segunda experiencia internacional de Santis. Años atrás defendió los colores del Dinamo Tbilisi, aunque aquella aventura fue corta. Ahora afronta un escenario distinto, con la intención de consolidarse en una liga que ofrece nuevas exigencias tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En las semanas previas a su salida surgieron versiones que lo vinculaban con un posible regreso a Comunicaciones FC. Sin embargo, el delantero priorizó la posibilidad de volver a ser legionario y aceptó la propuesta del Brunei DPMM FC para continuar su desarrollo profesional en Asia.

La institución espera que la incorporación del guatemalteco fortalezca su ataque de cara al nuevo campeonato. El equipo buscará mejorar la campaña anterior y aspira a competir con mayor regularidad frente a los clubes que suelen ocupar las primeras posiciones de la Superliga de Malasia.

Santis ya completó su llegada al país asiático y finalizó los procedimientos necesarios para incorporarse al plantel. A partir de ahora trabajará bajo las órdenes del entrenador Jamie McAllister durante la pretemporada, con el objetivo de adaptarse rápidamente y llegar en óptimas condiciones al inicio de la competencia oficial.

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