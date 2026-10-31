Saprissa vs Alajuelense en vivo: dónde mirar el Apertura 2026 de la Liga de Costa Rica

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Saprissa vs Alajuelense, horario y dónde ver, Liga de Costa Rica | Claro Sports

Deportivo Saprissa y Liga Deportiva Alajuelense se enfrentarán este domingo 1 de noviembre por la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de Costa Rica. El clásico nacional se disputará en el Estadio Ricardo Saprissa, donde ambos equipos buscarán una victoria para acercarse al liderato. La diferencia de apenas dos puntos entre morados y rojinegros aumenta la importancia del encuentro en la recta final de la fase regular.

El conjunto dirigido por Hernán Medford llega después de conseguir la clasificación a la Copa de Campeones de Concacaf 2027 tras superar a Firpo de El Salvador. Sin embargo, los morados afrontan el clásico con varias bajas por lesión, entre ellas Kendall Waston, Sebastián Acuña y Orlando Sinclair. También existen dudas sobre la disponibilidad de Pablo Arboine y Sebastián Padilla.

Por su parte, los dirigidos por Machillo Ramírez llegan después de eliminar a Motagua y avanzar a la final de la Copa Centroamericana de Concacaf. Los rojinegros buscarán trasladar ese rendimiento al campeonato nacional, aunque presentan dudas sobre Celso Borges y Rónald Matarrita. La principal novedad será el regreso de Roan Wilson, quien cumplió sus dos partidos de suspensión

¿A qué hora juegan y dónde mirar en vivo Saprissa vs Alajuelense de la jornada 14 de la Liga de Costa Rica?

El encuentro entre Saprissa y Alajuelense será el domingo 1 de noviembre a las 16:00 horas en el Estadio Ricardo Saprissa y se podrá ver en vivo y en directo a través de FUTV.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Saprissa vs Alajuelense hoy

Ni Saprissa ni Alajuelense cuentan con futbolistas sancionados para este partido de la jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Costa Rica.

Saprissa : Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Joseph Mora, Alberth Barahona, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. DT : Hernán Medford

: Abraham Madriz, Gerald Taylor, Jorkaeff Azofeifa, Fidel Escobar, Joseph Mora, Alberth Barahona, Gerson Torres, Mariano Torres (C), Andrey Soto, Luis Paradela, Newton Williams. : Hernán Medford Alajuelense: Washington Ortega, Giancarlo González (C), Juan Añor, Alexis Gamboa, Roan Wilson, Ronaldo Cisneros, Rónald Matarrita, Aarón Salazar, Yerlan Sosa, John Ruiz, Kenyel Mitchell. DT: Machillo Ramírez

MÁS INFORMACIÓN: Alajuelense sufre pero supera a Motagua para clasificar a la gran final de la Centroamericana 2026

Antecedentes y últimos resultados del Saprissa vs Alajuelense en Liga de Costa Rica

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Saprissa y Alajuelense:

5 de septiembre de 2025 | Alajuelense 0-2 Saprissa | Torneo Apertura

19 de abril de 2026 | Alajuelense 1-1 Saprissa | Torneo Clausura

21 de febrero de 2026 | Saprissa 2-1 Alajuelense | Torneo Clausura

20 de diciembre de 2025 | Alajuelense 3-1 Saprissa | Torneo Apertura

17 de diciembre de 2025 | Saprissa 2-2 Alajuelense | Torneo Apertura

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