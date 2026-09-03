Jorge Carrascal está en racha: llega a su quinto gol en el Brasileirao con el Flamengo

El atacante participó en los dos goles de la victoria del ‘Mengao’ ante Mirassol en el campeonato doméstico.

Jorge Carrascal, jugador de Flamengo | REUTERS

Jorge Carrascal viene en modo “redención” con Flamengo después de un primer semestre difícil. El mediocampista ofensivo, a pesar de un bajón en el que se cuestionó fuertemente su nivel en especial por algunas expulsiones, ya despegó después de estar en la Copa del Mundo. El ‘Mengao’ anda encarrilado en casa y conquistó una nueva victoria.

Los dirigidos por Leonardo Jardim vencieron 2-0 a Mirassol para no despegarse de la lucha por el título con Palmeiras. Un tanto de Carrascal (14′), el cual rompió el cero, fue conjugado con otro festejo a través de Lucas Paquetá con pase del colombiano (43′). Con este resultado, la escuadra carioca se puso al día en el calendario y le respira en la nuca al ‘Verdao’ en la parte alta de la tabla, pues solo un punto los separan.

El cafetero volvió a tener una noche sensacional, ya que aportó con gol y asistencia. Prácticamente él se encargó de marcar el camino de la victoria, proclamándose la figura del juego y ratificando lo que fue su premio del Cartola en agosto. Ya llegó a nada menos que su quinto festejo en lo que va del Brasileirao.

La gran actuación de Jorge Carrascal ante Mirassol

De contragolpe llegó la primera anotación en el Maracaná. En una jugada rápida, donde la escuadra rival estaba volcada al ataque, Carrascal materializó la letal réplica que no podía ser desperdiciada. Recibió de Pedro en el borde del área, mientras que el cartagenero, perfilado por la derecha, recepcionó el balón y luego le rompió el arco al portero rival.

Antes de que se bajara el telón del primer tiempo, Carrascal se encargó de darle la asistencia a Lucas Paquetá para el segundo gol. Bien abierto por su costado, lanzó un centro muy fino que no desaprovechó el volante en su rol de pisar el área. Eso bastó para liquidar el juego, mientras que la etapa complementaria fue de trámite.

El puntero derecho disputó un total de 73′, hasta que fue reemplazado por Saúl Ñíguez. Acertó 26 de 30 pases, además de atinarle a dos centros (uno de ellos el gol) y contribuir con tres recuperaciones de balón. Ha levantado nivel a pocas semanas de volver seguramente a la Selección Colombia.

Carrascal lleva su segundo partido al hilo convirtiendo. Espera estirar su buen nivel para los próximos partidos. Ahora volverá a competencia el próximo domingo 6 de septiembre, por la fecha 26, en la visita del ‘Mengao’ al Remo por el Brasileirao. Posteriormente afrontará la ida, el jueves 10, ante Independiente del Valle por cuartos de Copa Libertadores.

Te puede interesar: