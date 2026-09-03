Pablo Peirano, sancionado por seis fechas tras el escándalo en el Deportivo Cali vs Bucaramanga

De acuerdo con la última resolución de la Dimayor, el técnico del ‘Leopardo’ fue castigado por “conducta incorrecta” contra el oficial del partido.

Pablo Peirano, DT del Bucaramanga | Vizzor

Todavía sigue el escándalo de lo sucedido en el duelo entre Deportivo Cali y Bucaramanga, el pasado domingo, que desató el repudio por la invasión de hinchas y una batalla casi que campal. En el último suspiro, los ‘Azucareros’ rascaron un punto en el Palmaseca frente al elenco auriverde con polémica en una pena máxima que otorgó el árbitro central José Bautista. Todo terminó en llamas.

Pablo Peirano, apenas marcó el gol la escuadra local, fue a encarar al árbitro con furia. A eso se le sumó la respuesta de ambos jugadores, algunos al punto de agarrarse a los golpes. Todo se contagió hacia las graderías del estadio, donde algunos desadaptados protagonizaron desmanes al buscar la invasión de cancha.

Rafael Dudamel lo mandó al paredón en rueda de prensa, asegurando que fue a agredir directo al jugador Keimer Sandoval. Pidió un informe severo al respecto, mientras que el ‘Leopardo’ se defendió ante las acusaciones del estratega venezolano. Rechazó las palabras, además de aseverar que los incidentes no se dieron aisladamente. Sobre los 90+2′, según el club, Fabry Castro habría advertido al árbitro sobre los ánimos caldeados en las tribunas.

“Mi acción fue de manera intuitiva de ingresar al campo para detener el juego. Si no nos cuidamos entre nosotros los futbolistas, ¿quién nos va a cuidar? (…) Dudamel me ensucia a mí, al Bucaramanga y a mí no nos parece justo”, contraatacó Peirano en declaraciones citadas por Win Sports.

La sanción a Pablo Peirano y demás protagonistas

A pocos minutos del Clásico Capitalino entre Santa Fe y Millonarios, la Dimayor emitió una resolución disciplinaria donde reveló varias sanciones. El DT de Bucaramanga se llevó la peor parte, dado que fue castigado con seis partidos sin dirigir desde la raya y una multa económica de $10.505.430 pesos. El motivo es por “incurrir en conducta incorrecta contra oficial del juego”.

Sanción a Pablo Peirano | Captura de la Dimayor

Peirano no fue el único señalado. Keimer Sandoval (Cali), así como José García (Bucaramanga), fueron sancionados por “conducta violenta contra adversario”. Esto se traduce en dos fechas y un castigo económico de $758.725 pesos.

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