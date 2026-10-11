Rosario Central también tiene a su ‘bicho’: golazo de Jáminton Campaz ante Independiente Rivadavia

El atacante colombiano de 26 años, Jáminton Campaz, se reportó con gol en la victoria de Rosario Central ante Independiente Rivadavia.

Jaminton Campaz anotando con Rosario | Julian Martinez / NurPhoto via AFP.

Tremenda presentación de Rosario Central en la jornada número 12 de la Liga Profesional Argentina. Los dirigidos por Jorge Almirón ganaron, gustaron y golearon a Independiente Rivadavia en su casa, el Estadio Gigante de Arroyito. Por su parte, el colombiano Jáminton Campaz fue de los más destacados.

Cinco goles a cero terminó el marcador en Rosario. Ángel Di María por duplicado, Jáminton Campaz, Enzo Copetti y Marco Ruben, fueron los autores de las anotaciones para el conjunto ‘canalla’. En la otra vereda, el paraguayo Alex Arce fue expulsado antes de finalizar la primera mitad.

La anotación de Jáminton Campaz fue una auténtica obra de arte. Una linda jugada colectiva por la banda izquierda, terminó en un extraordinaria sombrero del colombiano ante su adversario y una definición de volea para luego celebrar con su gente. Con ese tanto, el jugador de la Selección Colombia llegó tres anotaciones en la Liga Argentina.

FIDEO ENTRÓ SOLO PERO EL BICHITO TENÍA OTROS PLANES… Di María le pidió el pase a Campaz pero el colombiano fabricó un golazo para el 2-0 de Rosario Central vs. Independiente Rivadavia. https://t.co/RvRUqaSKL7 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2026

Los números de Jáminton Campaz ante Independiente Rivadavia

Jáminton Campaz fue titular y disputó 70 minutos en el partido entre Rosario Central e Independiente Rivadavia por la fecha 12 de la Liga Argentina. El ex Gremio de Porto Alegre fue el segundo futbolista con mejor puntuación de todo el enfrentamiento. Una gran noticia para la Selección Colombia ya que se ha convertido en un hombre habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo.

Un gol, dos remates, 20 de 27 pases acertados, 100 % de efectividad en sus pases largos, dos de seis centros completados y tres de cuatros regates exitosos, fueron los números del colombiano ante Independiente Rivadavia. Datos y estadísticas que le otorgaron una calificación de 8.1 puntos.

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Ahora, el próximo reto de Jáminton Campaz será en condición de visitante cuando enfrente al Atlético Tucumán. Una plaza históricamente más que difícil. Actualmente, Rosario Central es líder de la zona b con 22 puntos en 12 partidos disputados y una diferencia de gol de +8.

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