Ganó al PSG y terminó fuera: la increíble historia de Renato Paiva
El entrenador portugués recordó una de las experiencias más inesperadas de su carrera y habló sobre la exigencia que existe en los banquillos
Renato Paiva recordó uno de los episodios más contrastantes de su carrera como entrenador: haber conseguido una victoria histórica ante el Paris Saint-Germain y, apenas seis días después, ser despedido. El estratega portugués habló sobre la volatilidad del futbol y cómo un resultado positivo no siempre garantiza continuidad en un proyecto deportivo.
El técnico explicó que esa experiencia marcó su manera de entender el futbol y la gestión de equipos, al reconocer que los procesos requieren tiempo y paciencia. Paiva destacó la importancia de mantener la confianza en una idea de juego, incluso cuando los resultados inmediatos pueden cambiar la percepción alrededor de un entrenador. LEE LA NOTA COMPLETA