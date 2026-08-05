Mohamed Salah paraliza Turquía mientras define su fichaje con el Trabzonspor

El jugador egipcio llegó este miércoles a Estambul para realizar los exámenes médicos para completar su fichaje luego de dejar al Liverpool como agente libre

Mohamed Salah está en Turquía para fichar con el Trabzonspor | @Trabzonspor

Mohamed Salah aterrizó el miércoles 5 de agosto en Estambul para avanzar en su incorporación al Trabzonspor, club con el que continuará su carrera después de terminar una etapa de nueve temporadas en el Liverpool. El atacante egipcio llegó a Turquía para someterse a los exámenes médicos y completar los trámites previos a la firma de su contrato.

El futbolista de 34 años viajó en un avión privado y fue recibido por cientos de seguidores en el aeropuerto. Trabzonspor acompañó el traslado con publicaciones en sus redes sociales, donde mostró al jugador con la camiseta azul y granate y utilizó el mensaje: “Modo Salah: Activado”.

Bordo-Mavili formasıyla ilk kez kameraların karşısında… İlk mesajı Büyük Trabzonspor Taraftarına:



“Bize Her Yer Trabzon!” ❤️💙#SalahIsComing pic.twitter.com/Sr1KcRDwpk — Trabzonspor (@Trabzonspor) August 5, 2026

Antes de iniciar el viaje, Salah también se dirigió a los aficionados del equipo turco mediante un video. “Trabzon, ¿estás listo? Nos vemos muy pronto”, expresó el capitán de la selección de Egipto desde la aeronave.

La llegada se produjo un día después de que Trabzonspor comunicara el inicio de las negociaciones para contratar al delantero. Aunque algunos medios ya dan por cerrado el movimiento, el club informó inicialmente que las conversaciones estaban en marcha y que el jugador debía superar la revisión médica antes de completar el proceso.

Salah quedó como agente libre después de concluir su ciclo con el Liverpool, por lo que Trabzonspor no tendrá que pagar una cantidad por su transferencia. Esa condición permitió que el club destinara una parte de su presupuesto al contrato del futbolista.

De acuerdo con reportes de la prensa turca, el acuerdo sería por dos temporadas y contemplaría un salario cercano a los 17 millones de euros por año. Algunas versiones también señalan que podría incluir una opción para ampliar el vínculo, aunque las condiciones finales deberán ser confirmadas por la institución una vez concluida la operación.

Tras completar los estudios en Estambul, el delantero tiene previsto trasladarse a Trabzon para presentarse con su nuevo equipo. El club compartió imágenes de Salah durante el reconocimiento médico y mantuvo informados a sus aficionados sobre el recorrido del vuelo.

Salah cierra una etapa de nueve años con el Liverpool

El movimiento hacia Turquía pone fin al periodo de Salah en el Liverpool, club al que llegó en 2017 procedente de la Roma. Durante su paso por Anfield se convirtió en uno de los principales goleadores de la institución y participó en la conquista de dos títulos de la Premier League.

El egipcio también ganó la Champions League, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Europa, la FA Cup y dos Copas de la Liga. Su salida fue anunciada antes del cierre de la temporada 2025-2026, después de que ambas partes acordaran finalizar su relación contractual.

Salah deja el futbol inglés después de haber superado los 250 goles con el Liverpool y de colocarse entre los máximos anotadores en la historia del equipo. En competiciones europeas registra 50 tantos en la Champions League.

Su futuro generó distintas versiones desde que confirmó su despedida. El delantero fue relacionado con clubes de Arabia Saudita y con equipos de la Major League Soccer, mientras que en Turquía mantuvo conversaciones con el Besiktas.

Los contactos con el equipo de Estambul no llegaron a un acuerdo por diferencias económicas y contractuales. Esa situación abrió la posibilidad para que Trabzonspor presentara su propuesta y avanzara en las negociaciones con el entorno del futbolista.

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