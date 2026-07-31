O’Higgins vs Boca Juniors: encontronazo de Leandro Paredes con Wilmar Roldán y reivindicación de Álvaro Montero

Los colombianos Wilmar Roldán y Álvaro Montero fueron protagonistas de esta llave en la ‘Otra mitad de la Gloria’.

Álvaro Montero, portero de Boca Juniors/ Rodrigo ARANGUA / AFP.

Boca Juniors sufrió más de la cuenta pero venció a O’Higgins en los playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Francisco González igualó el global 1-1 con un gol al minuto 72, no obstante en la tanda de los penales hubo puntería por parte del cuadro ‘Xeneixe’, además de una buena actuación del colombiano Álvaro Montero, para evitar un fracaso en tierras chilenas.

Roldán vs Paredes: “Conmigo no”

Sobre el minuto 68, cuando aún no había llegado la igualdad del local, Wilmar Roldán señaló una falta a favor de O’Higgins, todos los jugadores de Boca Juniors saltaron a reclamarle la decisión a Wilmar Roldán, uno de los más insistentes fue Leandro Paredes, acorde a la orden disciplinaria que solamente los capitanes de cada equipo pueden protestar.

No obstante el jugador de la Selección Argentina tocó al juez central colombiano, el antioqueño le respondió airadamente al jugador con pasado en PSG, Roma y varios equipos más, a tal punto que le recriminó: “Conmigo no…”, acompañado de un empujón con su mano izquierda, mientras que con la derecha le mostraba la tarjeta amarilla.

La imagen rápidamente se volvió viral en redes sociales, inclusive muchos apuntaron que el árbitro ‘cafetero’ actuó de mala manera al empujar a Leandro Paredes y que además debió expulsar al mediocampista de Boca Juniors, sin embargo la prevención con la amarilla fue suficiente porque el nacido en San Justo le bajara a los ánimos para lo que restaba del compromiso en Rancagua.

INCREÍBLE PERO REAL: Leandro Paredes y Wilmar Roldán, a pura discusión en O'Higgins-Boca por la vuelta de los Playoffs de la CONMEBOL #Sudamericana.



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Álvaro Montero paró las críticas

Uno que tuvo buena noche ante O’Higgins fue Álvaro Montero. El nacido en El Molino, La Guajira había recibido ‘baldados de agua fría’ el pasado domingo 26 de julio contra Deportivo Riestra, por la fecha 1 del Torneo Clausura de la Primera División de Argentina, al verse claramente comprometido en los 3 goles con los que golearon al ‘Xeneixe’.

Sin embargo este jueves cuando su equipo lo necesitó, respondió. Después que el local igualara la serie y forzara la tanda de los penales, el ex-Vélez Sarsfield, Millonarios y Deportes Tolima se reportó con la atajada de un cobro, lo que le permitió a Boca Juniors entrar en confianza y finalmente tras la anotación de Lautaro Blanco el ‘Xeneixe’ puso su nombre en los octavos de final de Copa Sudamericana, donde enfrentará a Deportivo Recoleta en Paraguay.

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