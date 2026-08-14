El ‘profe’ Montoya se une a las voces de aliento para los damnificados de Colombia

El extécnico se une a las voces de millones de colombianos que han enviado un mensaje de solidaridad a las víctimas del terremoto.

El ‘profe’ Montoya envía mensaje a los damnificados/ Vizzor.

Todo el país recuerda con agrado la gesta liderada por Luis Fernando Montoya en la Copa Libertadores 2004. Un equipo de guerreros con Arnulfo Valentierra, Dayro Moreno, Juan Carlos Henao y varios más, vencieron en los cobros desde el punto penal al Boca Juniors de Carlos Bianchi, Roberto Abbondanzieri, Rolando Schiavi y demás.

Sin embargo en aquel diciembre de ese año, fue víctima de un atraco, los asaltantes le propinaron un disparo en el cuello mientras le intentaban robar una grandiosa suma de dinero. Dicho acto lo dejó en condición parapléjica, el impacto afectó su médula espinal. No obstante ha batallado y 22 años después, como él mismo lo ha narrado en varias ocasiones, es un ejemplo de vida para todo el país.

Pues bien, en medio de la temporada de ayudas para los damnificados del terremoto, sucedido en una zona de Colombia el pasado 10 de agosto, el ‘profe’ envió un mensaje de solidaridad a las víctimas: “Quiero enviarle un mensaje a todo este país de solidaridad, de entendimiento, este es un momento en el que todos los colombianos tenemos que estar volcados a ayudar a las personas que e este momento nos necesitan.

“Quiero decirles, hay una frase que yo siempre digo: ‘Nunca todo es para siempre, hay momentos difíciles, hay momentos buenos. Yo pensé que mi vida se había acabado y mire voy para 22 años y todavía estoy vivo, la vida es fundamental. Gente, mi pueblo colombiano, los quiero, los amo, sigamos para adelante, que yo sé que vamos a salir adelante”, señaló Montoya en sus redes sociales.

Mientras el ‘profe’ Montoya, varios jugadores de la Selección Colombia y personajes de la fama del país siguen enviando sus donaciones y mensajes de solidaridad para todos los damnificados, la población del país en el resto del territorio nacional sigue juntando sus ayudas para enviarlas al Chocó, Eje Cafetero y Valle del Cauca.

Este viernes se cumplen 4 días desde que la catástrofe tocó al país, sin embargo desde todos los rincones de Colombia millones de personas han sumado esfuerzos, con recolecciones de alimentos no perecederos, cobijas, colchonetas, medicamentos, alimentos para perros y muchas más ayudas para enviarlas a las zonas afectadas, en una muestra de solidaridad.

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