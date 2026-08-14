Jhon Arias, entre las ayudas para el Chocó y la autocrítica de la Selección Colombia

El mediocampista del Palmeiras ha enviado varios aviones repletos de donaciones, junto con su esposa, algo que todo el país ha agradecido.

Jhon Arias con la Selección Colombia/ Vizzor Image.

Jhon Arias se supo ganar el corazón de todos los colombianos. El mediocampista lideró una de las campañas más grandes para los damnificados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto, envió 3 aviones y varios camiones para el departamento del Chocó, territorio que lo vio nacer, un gesto que todo el país ha aplaudido durante estos días donde se necesitan tantas ayudas.

En diálogo con AS Colombia habló de su colaboración para los más necesitados en estos momentos: “Siempre que puedo hago mención del lugar donde nací, donde creí porque es importante no olvidar las raíces de donde uno viene, no olvidar las personas que nos ayudaron. Quibdó es mi casa, mi familia, mi tierra, mi cultura y las personas que quisieron que me convirtiera en la persona que hoy soy, no es un secreto que es una de las zonas más olvidadas de Colombia”.

Renovación de Néstor Lorenzo

“El profe Néstor Lorenzo ha sido ese conductor de este ciclo, es una persona altamente calificada y si la Federación le dio ese voto de confianza es porque creen que es la persona idónea para conducirnos a un nuevo ciclo y de la mano de él conseguir cosas importantes. Es un gran voto de confianza, es una responsabilidad que trae consigo esa renovación”, agregó Jhon Arias.

“Creo que con la calidad humana que se tiene en Colombia y con la calidad de jugadores que tenemos y con todo lo que pudimos demostrar en el Mundial, queda esa sensación de rabia y de impotencia por salir de manera prematura, pero como lo dije luego de la quedarnos fuera, la Selección de cara a este nuevo ciclo y a de todo lo que se viene, evidentemente se necesitan cambios, cambios actitudinales, cambios de muchos factores que van mucho más allá de lo netamente deportivo”, fue autocrítico después de lo hecho en la caita orbital.

Jhon Arias viene de ser titular y jugar 80 minutos en lo que fue el empate entre Palmeiras y Cerro Porteño en Brasil, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. El mediocampista se ha convertido en una de las piezas primordiales de Abel Ferreira en el ‘Verdao’, desde su llegada del Wolverhampton.

En el calendario el cuadro de Sao Paulo tiene: este 15 de agosto deberá visitar a Fluminense en el Maracaná, en una jornada más del Brasileirao 2026, luego deberá viajar a Paraguay para enfrentar a Cerro Porteño en el partido de vuelta de los octavos de final de la ‘Gloria Eterna’, dicho juego será el 19 del mes en curso en el Estadio La Nueva Olla.

Lea también: