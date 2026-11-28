El ‘Verdao’ venció a Estudiantes en la final y será el rival de los choriceros en el Derbi de las Américas. Analizamos sus fortalezas, debilidades y las claves para vencer al equipo brasileño

El equipo de Abel Ferreira se medirá a los Diablos | Reuters

El Toluca ya conoce al primer obstáculo en su camino hacia el título de la Copa Intercontinental de la FIFA 2026. Palmeiras derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata en la final de la Copa Libertadores, disputada en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, para conquistar su cuarta corona continental y convertirse en el rival de los Diablos Rojos en el Derbi de las Américas.

El conjunto dirigido por Abel Ferreira representa uno de los mayores desafíos internacionales para Antonio Mohamed. El estratega portugués conquistó su tercera Libertadores al frente del ‘Verdao’ con un estilo que privilegia el orden defensivo, la adaptación al rival y la contundencia. Sin embargo, lo sucedido ante Estudiantes dejó al descubierto algunas deficiencias en la generación de oportunidades y en el manejo de la ventaja, aspectos que podría aprovechar el representante de la Liga MX.

¿Cómo juega Palmeiras? El análisis táctico de la final de la Copa Libertadores ante Estudiantes

Abel Ferreira presentó un sistema 3-4-2-1, con Gustavo Gómez, Murilo y Alexander Barboza como centrales; Agustín Giay y Joaquín Piquerez como carrileros; Marlon Freitas y Lucas Evangelista en el mediocampo, además de Jhon Arias y Ramón Sosa detrás de José Manuel ‘Flaco’ López. El conjunto brasileño tuvo un inicio algo plano: Palmeiras registró un 70 por ciento de posesión durante el primer tiempo, pero tuvo dificultades para generar oportunidades de gol ante el bloque defensivo argentino. Las constantes interrupciones también condicionaron el encuentro, que terminó con 33 faltas y 23 remates entre ambos equipos.

La lectura de Abel Ferreira desde el banquillo terminó por marcar la diferencia. El ingreso de Arthur Gabriel por Piquerez en el descanso permitió recuperar la profundidad por el costado izquierdo. Una apertura de Marlon Freitas, un centro de Arthur y una prolongación de cabeza de Jhon Arias desembocaron en el gol de Ramón Sosa al minuto 52. La jugada reflejó la capacidad del Verdao para desarticular una defensa mediante cambios de orientación y movimientos coordinados dentro del área.

Los jugadores del Palmeiras que pueden poner en problemas al Toluca

La movilidad de sus atacantes es uno de los principales argumentos del campeón sudamericano. El argentino José Manuel López no se limita a permanecer dentro del área, sino que retrocede para participar en la construcción y arrastrar a los defensores centrales. Esta situación permite que Ramón Sosa ataque los espacios mediante diagonales, mientras que Jhon Arias encuentra libertad para recibir entre líneas. Marlon Freitas es otro de los futbolistas a seguir por su capacidad para distribuir el balón y cambiar la orientación de los ataques. Además, Abel Ferreira cuenta con alternativas como Vitor Roque, Andreas Pereira y Maurício para modificar el funcionamiento ofensivo.

En defensa, Gustavo Gómez y Murilo destacan por su capacidad en los duelos individuales y el juego aéreo, aunque el guardameta Carlos Miguel también fue determinante en la conquista continental. Durante la final, el portero destacó al atajar una chilena de Guido Carrillo, además de otra atajada frente a Edwuin Cetré. Palmeiras demostró que puede resistir en escenarios en los que pierde el control territorial, aunque concedió oportunidades cuando decidió proteger su ventaja.

¿Cómo puede el Toluca de Antonio Mohamed derrotar al Palmeiras?

El enfrentamiento entre Antonio Mohamed y Abel Ferreira tendrá como uno de sus principales atractivos la capacidad de ambos entrenadores para modificar sus sistemas durante los partidos. El Toluca suele partir de un 4-2-3-1, con Franco Romero y Nicolás Castro como responsables del equilibrio en el mediocampo. Una de las alternativas para los Diablos será atacar los espacios que dejan los carrileros brasileños cuando se incorporan al frente. Helinho y Alexis Vega podrían ser determinantes para explotar esos sectores, mientras que Paulinho tendrá la misión de fijar a los centrales y generar espacios para sus compañeros.

Otro aspecto que Mohamed podría aprovechar es la tendencia del Palmeiras a retroceder cuando consigue la ventaja. Estudiantes adelantó sus líneas y generó peligro durante el segundo tiempo, aunque dependió demasiado de los centros y balones largos. Toluca tiene recursos para ofrecer mayores variantes mediante asociaciones por dentro, disparos de media distancia, cambios de orientación y las incorporaciones de Jesús Gallardo. También será fundamental recuperar los rechaces y evitar que los brasileños encuentren espacios para el contragolpe. Marcar primero podría obligar al equipo de Abel Ferreira a abandonar su estructura defensiva y asumir riesgos que favorezcan a los atacantes escarlatas.

¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs Palmeiras en la Copa Intercontinental 2026?

El partido entre Toluca y Palmeiras se disputará el miércoles 9 de diciembre de 2026, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Jassim Bin Hamad de Doha, Qatar. El ganador conquistará el Derbi de las Américas y enfrentará al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el sábado 12 de diciembre por la Copa Challenger. De superar esa instancia, disputará la final de la Copa Intercontinental ante el Paris Saint-Germain el miércoles 16 de diciembre.